Salvo Sottile è il conduttore che in meno di tre stagioni ha raddoppiato gli ascolti de “I Fatti vostri”, uno dei programmi storici di Rai2. Ex conduttore di “Quarto Grado”, a cinquant’anni il giornalista segue una dieta specifica. Scopriamo la sua dieta.

La dieta di Salvo Sottile: cosa mangia il giornalista

Negli ultimi anni il conduttore tv e giornalista Salvo Sottile è apparso evidentemente dimagrito, al comando de “I Fatti vostri”. Ma quale è stata la dieta per perdere peso?

Il conduttore tv ha raccontato: “Sono stato molto male. Cinque anni fa ho fatto una rampa di scale e sono svenuto: ho avuto un mezzo infarto. Fumavo tre pacchetti di sigarette al giorno, mangiavo a tutte le ore, ero stressatissimo. Il medico mi ha detto che sarei morto se non avessi cambiato vita. Mi sono messo a dieta e ho iniziato a fare sport, io che non l’avevo mai fatto. Da 108 chili sono passato a 81. È cambiato il mio fisico ma anche la mia vita”.

Altro segreto per tornare in forma è stato lo sport. Salvo Sottile ha iniziato l’allenamento del triathlon, una specialità sportiva che comprende nuoto, bicicletta e corsa.

Tutte le mattine corre almeno 8-10 chilometri, cerca di mangiare bene e ha smesso di fumare. “Non ho mai avuto molte attenzioni per il corpo. Poi, due anni fa, mi è capitato di vivere un periodo senza lavoro: in quell’occasione ho scritto il libro Cruel e ho iniziato una dieta. Ho perso 25 chili in un anno e mezzo”, ha raccontato Sottile.

E, ha aggiunto il giornalista: “La mattina a colazione mangiavo tre etti di pasta in bianco e poi via in bicicletta: pedalavo per almeno 100 chilometri. Ho eliminato i dolci, il pane e la pizza, che adoro, privilegiando verdura, pesce e frutta. In tasca avevo sempre mandorle o noci per spezzare l’appetito nel pomeriggio. Poi andavo in palestra e facevo sedute di pesi. Insomma, senza saperlo, stavo preparandomi all’avventura di ballerino”.

Salvo Sottile: come è dimagrito 25kg

Non proprio una dieta ma alcune linee guida da seguire regolarmente, così Salvo Sottile ha perso molto peso.

“Dovevo mangiare più spesso e in modo più vario, eliminando soltanto i cibi eccessivamente calorici, a cominciare dai dolci. E poiché non resisto ai carboidrati come la pasta e la pizza, mi hanno consigliato di iniziare la mia giornata con 200 grammi di pasta integrale in bianco al posto della prima colazione, seguita soltanto da un caffè”.

Sottile pedalava poi per tre ore e sempre in mattinata, un’ora di corsa, seguita da un panino con la bresaola e un po’ di frutta. Nel resto della giornata, solo proteine come pesce e carne, soprattutto bianca, e tanta verdura. Alla bici e al jogging ha quindi aggiunto anche il nuoto.