La dieta di Giovanni Ciacci  

Giovanni Ciacci noto costumista delle star italiane, personaggio tv e speaker radiofonico, ha raccontato il suo periodo difficile dopo la partecipazione al GFVip. Ecco la dieta del costumista.

Giovanni Ciacci, noto costumista e personaggio tv originario di Siena, 52 anni, ha partecipato a programmi come Detto fatto e Ballando con le Stelle. Ciacci si afferma come stylist e costumista nel mondo dello spettacolo anche grazie all’amica Valeria Marini che lo introduce a molte altre donne della tv, da Antonella Clerici a Caterina Balivo, solo per citarne alcune.

Nel corso degli anni Giovanni Ciacci lavora con fotografi, registi e case di moda di prestigio. Da Helmut Newton e David LaChapelle a Giorgio Albertazzi, Giancarlo Sepe e la Maison Gattinoni. Dopo un burrascoso addio alla Rai lo stylist costumista passa a Mediaset e diventa ospite fisso dei programmi di Barbara D’Urso. Nel 2022 ha partecipato all’edizione del GFVip condotta da Alfonso Signorini, e dopo questa esperienza ha raccontato di essere stato afflitto da un periodo buio segnato dalla depressione.

“E’ stato un anno davvero difficile, il telefono ha smesso di squillare, mi sono ritrovato da solo e nella mia mente sono apparsi i mostri. In questo momento l’HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione”, ha raccontato il costumista delle star. Dopo l’esperienza nel reality di Canale 5 Ciacci è stato emarginato da tutti anche dallo stesso Signorini, secondo quanto raccontato. Lo stylist ha parlato anche della sua trasformazione fisica, dopo aver perso 20kg. Ma qual è stata la sua dieta?

Complice il fatto d’essere una buona forchetta e di non riuscire sempre a dire no davanti alle tentazioni, Ciacci aveva ceduto di nuovo a una dieta sregolata prendendo peso dopo averlo perso. Così il costumista delle star ha deciso di dire basta ai chili di troppo e in meno di tre mesi è riuscito a perdere la bellezza di 20 kg! “Seguo i consigli della bravissima dottoressa Evelina Flachi, che lavora con Antonella Clerici nel programma di Raiuno È sempre mezzogiorno”, ha rivelato Ciacci.

La giornata alimentare tipica di Giovanni Ciacci prevede: la mattina due toast prosciutto e formaggio con del té verde. A metà mattinata uno spuntino che può essere un semplice yogurt. A pranzo un piatto di spaghetti shirataki, una pasta particolare giapponese che ha 28 calorie all’etto, e come secondo piatto invece o pollo o carne bianca con verdura.

Solo una volta o due volte a settimana mangia carne rossa. Nel pomeriggio come spuntino ancora uno yogurt. “Non mangio frutta perché avendo insulina un po’ alta non posso assumere zuccheri”, dice Giovanni Ciacci. Per concludere, la sera a cena un altro bel piattone di shirataki accompagnati da pesce. Con questa dieta è riuscito a tornare in forma fino a perdere 20 kg.

Giovanni Ciacci noto come costumista delle star, attrici, conduttrici tv italiane, personaggio della televisione e anche scrittore, 52 anni, ha rivelato come è tornato in forma dopo diversi periodi burrascosi con l’alimentazione. Un continuo aumentare e diminuire di peso che, secondo quanto rivelato dallo stesso costumista, dipendeva anche dalla bulimia.

Poi è apparso sui social dimagrito 20 chili in appena tre mesi. L’esperto di look e personaggio televisivo ha rivelato di aver seguito una sana dieta dopo che la sua salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma “con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide”, ha scritto in un post.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, ha rivelato di essere stato cancellato dalle rubriche di tutto lo star system per l’accusa di “bullo” nell’edizione passata, ai danni del caso Marco Bellavia. Per questo ha sofferto di depressione e solo grazie alla terapia sta pian piano tornando a vivere, ma lontano dallo spettacolo.