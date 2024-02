Helena Christensen, ex top model danese, è stata una delle più importanti supermodelle degli anni ’90. Oggi splendida 55enne, Helena rivela la sua dieta per restare così in forma.

La dieta di Helena Christensen

Helena Christensen è nota per essere stata una delle supermodelle più celebri e richieste degli anni Novanta, ricercata dai brand di moda più famosi come Versace, Fendi, Dolce&Gabbana, Christian Dior, Givenchy, Prada e tantissimi altri. Tra il 1997 e il 1998 è stata una delle Victoria’s Secret Angels prima di lanciarsi anche nella fotografia.

L’ex supermodella danese con origini peruviane, 55 anni, resta un’icona di bellezza con un fisico invidiabile, che nulla ha da svelare della sua reale età anagrafica. Come fa a mantenersi così in forma? La top model e fotografa ha rivelato alcuni dei suoi segreti di bellezza.

Nonostante un fisico invidiabile, definito e snello, Helena sta lontana dalle diete. “Non sono il tipo di persona che si limita nel cibo” ha detto. Aggiungendo che la supermodella non potrebbe vivere senza pane e pasta. Ama anche il cibo peruviano di sua madre, e ovviamente la cucina danese.

Nella sua dieta Christensen mangia anche burro e beve latte intero a colazione. Il suo piatto preferito? Il cibo giapponese di cui è ossessionata e gli stufati della cucina marocchina. Per rimediare ai suoi “sgarri” a tavola fa molto allenamento, che oltre alla mente, le fa smaltire il cibo consumato durante la giornata. Una delle sue attività sportive più costanti e frequenti nella sua routine è la corsa.

“Accende immediatamente il tuo metabolismo e stordisce il tuo corpo coinvolgendo i tuoi gruppi muscolari in un modo molto esplosivo”, ha detto Helena.

Il suo modo migliore per mantenersi in forma è nuotare nell’oceano, nei fiumi, nei laghi. Fare escursioni, fare trekking, tagliare la legna: “è il modo migliore per allenarsi, perché non sembra proprio un allenamento”.

Helena Christensen e la dieta: segreti di bellezza

La supermodella danese anni Novanta Helena Christensen, 55 anni, con origini peruviane da parte di madre, resta un’icona della moda e di bellezza con un fisico invidiabile. Sui social l’ex modella si diverte a condividere immagini anche in costume da bagno mostrando fiera la sua bellezza che non svanisce mai. Il suo segreto? Oltre a tanto sport, come visto, si immerge in un bagno di ghiaccio naturale. Fa yoga all’aperto, salta la corda, si allena su una tavola da surf.

Helena è anche una yogi. “Mi ci sono voluti anni per dedicarmi allo yoga perché non ero interessata”, dice la modella. “Ora me vado completamente rinvigorita e totalmente sudata”. Christensen ama anche la boxe, perché le piace sentirsi forte. Secondo lei la boxe potrebbe sembrare uno sport orientato agli uomini, ma i risultati sono davvero soddisfacenti anche sul corpo di una donna.