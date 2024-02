Le bevande alcoliche sono parte delle nostre abitudini alimentari ma comportano certamente dei rischi, anche per la salute. Ecco quali sono gli alcolici più calorici che ci sono.

Quali sono gli alcolici più calorici?

L’alcol di cui facciamo spesso uso, specialmente in occasioni conviviali e di socialità, può avere tanti rischi per la salute così come influire sul peso corporeo. Pensiamo che nel fegato l’ossidazione di 1gr di alcol etilico è un “non nutriente” che genera circa 7 kcal, contro le 4 di carboidrati e proteine le circa 9 dei grassi.

Dodici grammi di etanolo corrispondono a quella che viene definita Unità Alcolica (UA), unità di misura standard in molti Paesi – tra cui l’Italia – che consente di indicare la quantità di alcol assunta con una bevanda. Nell’alcol la maggior parte delle calorie sono vuote cioè, che non apportano elementi nutritivi e per questo portando spesso ad ingrassare.

Dovremmo sempre consumare con moderazione ogni tipo di alcolico, e se riuscissimo a non bere i benefici sarebbero tanti, mentre si deve rinunciare in caso di obesità, ipertensione, gravidanza o allattamento. All’interno degli stessi alcolici c’è una classifica dei più calorici e che fanno mettere su peso, ecco quali sono.

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione tra i prodotti più calorici troviamo la piña colada: un bicchiere da 100 ml ha 10 grammi di alcool e sprigiona 174 kcal. A seguire la birra doppio malto (8 gradi): 200 ml corrispondono a 12 grammi di etanolo e a 1 unità alcolica e apportano circa 170 kcal. Un bicchierino da 75ml di vino come il porto e altri aperitivi (20°) corrispondo a 115 kcal. Simile – 113 kcal – l’apporto di circa 75 ml di vino dolce.

Di una caloria più in basso troviamo lo standard di daiquiri: 1 bicchierino da 60 ml corrisponde a 14 grammi di alcool e 112 kcal. Alto anche il livello degli amari sopra i 35°: 1 bicchierino, cioè 40 ml, oscilla tra le 92 e le 126 kcal. Così come quello di brandy, cognac, grappa e whisky (40°): 40 ml corrispondono a circa 90 kcal. Analogamente vodka, gin e rum: 40 ml corrispondono a 83 kcal. Spumante e champagne non sono da meno: un bicchiere da 125 ml corrisponde a 99 kcal.

Un bicchiere di vino che alza 13,5°, pari a 125 ml, corrisponde a 13 grammi di alcol, con 91 kcal. Quando i gradi scendono a 12 scende di un grammo anche il contenuto di alcol, con conseguente abbassamento delle calorie: diventano 84 per bicchiere. Scendendo ancora di un grado, cioè a 11, il contenuto di alcool scende a sua volta (sempre 11) e con lui ancora le calorie: sono 77.

L’alcol sappiamo quanto possa influire sul nostro organismo, perlopiù in senso negativo, in quanto si tratta di un non nutriente che appunto ha calorie vuote e per il fegato l’alcol è sempre dannoso anche a piccole dosi. In più, la maggior parte degli alcolici fa parte degli alimenti fortemente calorici, privi di nutrienti utili al nostro corpo. Ecco quali sono i più calorici che fanno ingrassare.

Un bicchiere di vodka liscia conta 99 calorie; un bicchiere di spumante dolce ha 100 calorie; un bicchiere di champagne ha 100 calorie. E ancora: un bicchierino di grappa ha 100 calorie; un bicchierino di whiskey ha 110 calorie circa.

In commercio ce ne sono molti, con diverse gradazioni, alcuni con il miele: hanno molte più calorie. L’amaro ha circa 120 calorie ma quelli che sono zuccherini o alcolici, ne hanno ancora di più. In ogni caso, dunque, oltre alle calorie è bene tenersi alla larga dall’alcol.