Isabella Rossellini è e resterà sempre un’icona di fascino, sofisticata e raffinata, col suo rossetto rosso e i capelli cortissimi. Ma come si tiene in forma? Ecco la dieta dell’attrice.

La dieta di Isabella Rossellini: cosa mangia l’attrice?

Per mantenersi in forma, Isabella Rossellini attrice anni ’80, oggi 71enne in splendida forma, segue un’ alimentazione sana, si rilassa camminando e facendo nuoto e sport. La sua carriera di modella è iniziata negli States a 28 anni, per poi cimentarsi con successo nel cinema ma la sua forma è rimasta smagliante.

La Rossellini, infatti, è molto attenta a quello che porta in tavola, adora i cibi bio e il suo piatto preferito, da brava italiana, è la pasta. L’attrice vive in una casa di campagna e per niente al mondo tornerebbe a vivere a New York: ha il suo orto in giardino, ama la natura e i prodotti della terra e ha trasmesso questa passione anche a sua figlia Elettra, che ha aperto un blog di sana alimentazione, “Impatient Foodie”.

Per mantenere il fascino inalterato segue la moda, non per sembrare più giovane, ma per acquisire eleganza. In un’intervista la Rossellini ha dichiarato di avere molte camicie bianche perché è una nomade e le piace l’idea di avere la possibilità di avere dei capi semplici ma eleganti, così da poter giocare con le tonalità dal nero, del grigio ma anche del beige.

“Facendo così tutto sta con tutto e posso viaggiare con una valigia piccola: ottengo tanti outfit con 2 pantaloni e 5 camicie!”, ha rivelato l’attrice ed ex modella.

Isabella ha accettato il suo corpo trasformato dall’età, pensando che da “anziana” può fare molte più cose liberamente e quindi vedendo l’invecchiamento come una risorsa e non un limite.

Il suo messaggio alle donne over 60 e 70 è “dovete avere il coraggio di mostrarvi per come siete davvero, non dovete avere l’angoscia di invecchiare e ricorrere alla chirurgia plastica”.

Isabella Rossellini e la forma fisica: la sua dieta

Isabella Rossellini esordì nel cinema accanto a sua madre Ingrid Bergman nel 1976, con una breve apparizione nelle vesti di una suora in Nina di Vincente Minnelli, ma il suo debutto vero e proprio risale al 1979 con Il prato. Dopo anni da modella la stessa Rossellini si dice sbalordita di aver avuto così tanto successo e duraturo nel cinema. Ecco alcuni segreti che ha svelato l’attrice ed ex modella per tenersi in forma a 71 anni.

La Rossellini si rilassa camminando e facendo nuoto, “Penso che sia un consiglio interessante per tutte le over 70”, ha detto l’attrice. Isabella da quando è piccola è interessata al comportamento degli animali.

“Ho avuto cani, gatti e avevo già la passione di osservare gli uccelli o le farfalle”, ha detto. Infatti avrebbe voluto fare la regista di documentari per animali e lavorare per National Geografic.

Ultimo segreto di Isabella: è attenta alla linea, adora il cibo biologico, ed ha anche un giardino che da cui prendere e mangiare carote, insalate, uova fresche, alveari e un miele favoloso. Tutto a km zero.