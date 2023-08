Cesara Buonamici giornalista e conduttrice tv, volto storico del TG5, si mantiene in forma seguendo una dieta. Ecco cosa mangia la giornalista e nuova opinionista del Grande Fratello.

La dieta di Cesara Buonamici: cosa mangia la giornalista per mantenersi in forma?

La stagione televisiva dei programmi di punta si è conclusa da poco ma sono già trapelati i primi scoop. Tra questi, Cesara Buonamici dal TG5 sarà la nuova e unica opinionista del GFVip di settembre. Ma come si tiene in forma la giornalista 66enne?

Cesara ha rivelato di lottare da sempre con le diete perché si definisce una sorta di “molla”, tendente facilmente a ingrassare e appena prende qualche chilo deve subito rinunciare a tutto ciò che più le piace per tornare in forma. La giornalista storica di Mediaset si tiene in linea non fumando e non bevendo alcolici, quindi lei dice di essere “meno predisposta alle rughe e per ora non me la sento di ricorrere ai ritocchi”.

Il volto dell’informazione per milioni di italiani, nonostante sia brillantemente laureata in scienze farmaceutiche, ha seguito l’amore per il giornalismo che è prevalso fin da giovanissima sulla chimica e la biologia. Ma appena può la Buonamici corre nella sua adorata campagna toscana dove ha ancora la casa di famiglia da cui si produce dell’ottimo olio extravergine d’oliva.

Con Fiesole nel cuore, Cesara non è soltanto una giornalista apprezzata e amata dal pubblico, che entra ogni sera alle 20 nelle nostre case con garbo e pacatezza, ma soprattutto una donna semplice e gentile, attaccata a sane, dolci radici. Sempre in grande forma, la Buonamici ha detto di non seguire nessun regime alimentare, cerca di mangiare cibo sano e semplice.

In modo particolare sono è un’ottima amante delle verdure, preparate spesso anche sottoforma di zuppe, vellutate e di legumi. Non manca mai un goccio dell’olio extravergine d’oliva che produce assieme a mio fratello Cesare.

Ma la giornalista tv non si lascia intimorire dalla dieta e si concede come tutti qualche sgarro. “L’unico mio peccato di gola resta un pezzettino di cioccolata fondente”, ha detto la Buonamici.

Cesara Buonamici e la dieta: segreti della sua forma

In pochi sanno che, come anticipato, Cesara Buonamici volto del TG5 è laureata in scienze farmaceutiche anche se non ha mai esercitato la professione. Cosa pensa lei però degli integratori alimentari?

“Da anni assumo quotidianamente il magnesio, un sale minerale fondamentale che mi aiuta ad affrontare al meglio lo stress, il nervosismo del mio bellissimo mestiere”, ha confessato la giornalista.

Per tenersi in forma però oltre al cibo sano non abbandona mai l’attività fisica, dalle passeggiate all’aperto agli esercizi di stretching e pilates, sì anche alle nuotate, in piscina e in mare aperto.