Kayla Itsines, una delle personal trainer e autrici più famose, di origine australiana, segue una dieta specifica per il suo fisico muscoloso e tonico. Ecco la dieta e il menù giornaliero.

La dieta di Kayla Itsines: il menù giornaliero

Kayla Itsines, personal trainer, autrice e imprenditrice australiana, 32 anni, è co-creatrice di una serie di ebook di fitness intitolati Bikini Body Guides e di un’app per la pianificazione dei pasti e l’allenamento. Kayla è diventata una terapista di bellezza, diplomandosi all’Australian Institute of Fitness all’età di 18 anni come Master Trainer. Ma cosa consiglia sulla dieta e quale segue lei stessa?

La 32enne più in forma che mai, mamma di due figli, nella sua carriera da personal ha contribuito a trasformare innumerevoli corpi con i suoi allenamenti BBG ( Bikini Body Guide) e ha ispirato milioni di follower con il suo set di addominali washboard. In tutta questa trasformazione c’è una costante: lo stile alimentare di Kayla. “La mia dieta non è cambiata molto nel corso della mia carriera”, dice. La celebrità del fitness non conta le calorie, non si limita o segue un programma dietetico specifico, non ama le mode passeggere o estreme.

La Itsines segue da sempre una dieta equilibrata ispirata a quella mediterranea che comprende molta frutta e verdura fresca, carne, pesce, pasta e abbondante olio d’oliva, succo di limone e origano. “Non penso a cosa devo eliminare dalla mia dieta. Piuttosto che eliminare cose, aggiungerei cose buone”, dice Kayla includendo proteine e frutta.

Questo suo approccio equilibrato e sostenibile ha aiutato Kayla alla creazione del suo impero Instagram, supportato la sua gravidanza bis. Ecco esattamente cosa mangia in un giorno la regina del fitness, con il suo menù giornaliero.

Si parte dalla colazione: il suo pasto mattutino è composto da due fette di pane tostato con olio d’oliva, acciughe, pomodoro e olive; è così buono che lo mangia ogni giorno da quattro anni. Con esso, Kayla sorseggia un caffè greco, che chiarisce essere un caffè turco.

Come spuntino di metà mattina se la regina del fitness si sente particolarmente affamata, ha diverse opzioni per spuntini come del tonno su alcuni cracker, un po’ di frutta e yogurt o un biscotto greco, dando ascolto sempre al suo corpo.

Passiamo al pranzo: spesso mangia riso integrale, tonno e pomodoro, cetriolo, cipolla con aceto balsamico, olio d’oliva, sale, pepe e origano. Si assicura di aggiungere del pane o riso per avere le giuste energie; si prepara anche un’insalata.

Kayla Itsines, la regina del fitness, ha creato da diversi anni il suo impero sui social e su YouTube dove condivide video e consigli su nutrizione e allenamento per perdere peso e tenersi attive. La personal trainer, autrice e imprenditrice australiana, di 32 anni, dopo due gravidanze è più in forma che mai! Sui social confessa la sua dieta, fatta di almeno 5 pasti giornalieri. Abbiamo visto di solito cosa Kayla mangia dalla colazione al pranzo, vediamo invece la sua “tipica” cena.

Kayla mangia prima uno spuntino a metà pomeriggio come ad esempio la sua seconda tazza di caffè turco e i bastoncini vegetariani con salsa. La sua salsa preferita è lo tzatziki, un alimento greco a base di yogurt. E le sue verdure preferite? Finocchi, cetrioli, carote e gambi di broccoli. Infine la cena come carne e verdure e poi del pane o del riso come contorno.

Poiché è un affare di famiglia, la cena è solitamente il pasto più importante di Kayla. “Faccio sempre una cena abbondante”, dice. Alcuni dei piatti preferiti della famiglia: arrosti, barbecue, gyros o kebab.