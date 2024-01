Jason Derulo, uno degli artisti più amati d’America, capace di cantare e ballare, con un fisico mozzafiato ha conquistato il mondo intero a suon di hit. Scopriamo la sua dieta per tenersi in forma a base di frullati di salmone.

Jason Derulo e la dieta ai frullati di salmone

Jason Derulo, cantante e ballerino noto in particolare in America, ma anche in Europa, ha fatto una fortuna sfornando hit dopo hit con ascolti da urlo. Specialmente nei paesi di lingua anglosassone Derulo è amatissimo non solo come cantante ma anche come performer, con un fisico invidiabile. Tuttavia la sua discografia si è fermata nel 2015, ma cosa fa oggi Jason Derulo?

La popstar di origine haitiana è diventata una star su TikTok, grazie anche al successo del brano Savage Love. Oggi Jason sta per diventare padre. Da qualche tempo è fidanzato con la modella e influencer americana Jena Frumes, che ha mostrato a tutti i suoi fan le foto del suo pancione. Fisico da urlo, addominali in vista e braccia scolpite, Derulo è da sempre un’atleta che da anni perfeziona i suoi allenamenti per mantenere degli addominali d’acciaio.

Star di TikTok, Jason si tiene in forma con spettacoli di danza, allenamenti rigorosi e incessanti modifiche dietetiche. Oltre al suo programma di allenamento di sei giorni a settimana, Derulo si dedica di tanto in tanto a trainare auto, sollevare golf cart e correre su percorsi di calcio per rimanere in forma. Prima invece faceva tournée globali, tra salti mortali all’indietro e balletti quasi tutte le sere dell’anno.

Poiché ha diminuito il suo cardio, Derulo ha optato per il digiuno intermittente, ripreso proprio da TikTok. A parte questo, trascorre la maggior parte delle sue giornate a pianificare e filmare i suoi video, che ora includono montaggi elaborati, effetti speciali e collaborazioni con artisti del calibro di Will Smith e Charli D’Amelio.

La dieta di Jason è molto variabile, dipende dal momento della sua vita e dagli obiettivi. La star ha seguito una dieta a base di frullati di salmone, altre volte invece mangiava solo uova con verdure. “Sono diventato vegano, vegetariano, pescatariano. Ciò che funziona meglio per me è quando faccio un digiuno intermittente e seguo solo una dieta ricca di proteine”, confessa Derulo.

Dieta di Jason Derulo: cosa mangia la popstar?

Jason Derulo, cantante, ballerino e anche attore seppur il suo debutto non è andato come sperava, è diventato una star di TikTok dopo aver abbandonato la musica e le tournée globali. Presto diventerà padre per la prima volta e nel frattempo continua a mantenersi in forma, mostrando un fisico di un’atleta.

Come anticipato, la popstar, voce di tantissime hit, cambia spesso dieta per la sua forma. Ad esempio nell’ultimo periodo sta seguendo un digiuno proteico e intermittente. Zuppa di brodo di ossa con verdure, fagioli e proteine è il suo must have. E poi un altro pasto sostanzioso, salmone alla griglia o pollo e verdure alla griglia. La sua dieta, dice il cantante, non va in base alle sue preferenze ma allo stile di vita. Di certo anche Derulo preferirebbe mangiare hamburger e patatine ma si contiene pensando ai risultati fisici.