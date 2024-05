Kelly Brook modella, attrice e personaggio dei media, di origine inglese, è nota sia per le sue sfilate in passerella e sia per i ruoli tra cinema e tv. Ecco come si tiene in forma a 44 anni e quale dieta segue.

La dieta di Kelly Brook

Kelly Brook modella e attrice è nota principalmente per il ruolo di Prudence nella celebre sitcom della NBC One Big Happy del 2015. Come modella la splendida 44enne, ha sfilato per i più importanti brand già a 16 anni dopo aver vinto un concorso di bellezza, al quale era stata iscritta da sua madre. Incoronata la donna più sexy del mondo da FHM nel 2005, Kelly ha lavorato a una serie di campagne pubblicitarie, tra cui Foster’s Lager, Renault Mégane.

La modella ha anche lanciato una linea di abbigliamento per Simply Be. Mentre al cinema il suo primo ruolo da protagonista è stato nel film School for Seduction del 2004. Ma come si tiene oggi in forma splendente e considerata ancora una delle più sexy britanniche?

Kelly Brook ha sempre dichiarato di essere stata vittima di bullismo per i suoi chiletti di troppo, oltre che essere considerata troppo grassa per il lavoro di modella per le sue curve per alcuni “eccessive”. Ma lei ha sfidato tutti e ha vinto contro chi la reputava “in carne” sfilando per diversi marchi e avendo successo come attrice. Ma cosa mangia attualmente per stare in forma? Brook non rinuncia al suo corpo sinuoso ma rivela come ha perso 10 kg.

Per riuscirci la modella e attrice segue una colazione varia a seconda degli impegni e dunque o mangia una veloce barretta di cereali e un caffè se ha tempo o prende un frullato SlimFast da portare via se è di fretta. Anche pranzo beve un frullato proteico oppure una delle barrette di pretzel del marchio dimagrante. Ripensando al suo aspetto quando aveva vent’anni, Kelly dice di essere stata una “pioniera” per le donne formose poiché è così che ricorda di essere stata chiamata durante la sua carriera di modella. All’epoca, il fisico popolare era magro, simile a Kate Moss.

Kelly Brook e la dieta: cosa mangia la modella?

Kelly Brook, nota sia in Inghilterra che negli Stati Uniti come modella prima e attrice e conduttrice tv e radio poi, 44 anni, ha da sempre conquistato per il suo aspetto formoso e anti-convenzionale rispetto alle sue ex colleghe modelle. Da sempre Brook non ha voluto mai rinnegare la sua natura anzi ha enfatizzato l’importanza di avere un bel fisico sinuoso invece di un corpo troppo magro ed esile, come secondo i canoni della moda. Passando dalle passerelle ai film tv al cinema, Kelly ha preso parte anche a tanti show d’intrattenimento made in USA.

Oggi, considerata tra le più sexy e belle della sua generazione, Brook rivela che ha seguito una dieta per eliminare qualche chilo di troppo ma non vorrà mai dire addio alle sue curve! Per riuscire a dimagrire, ha detto che “Cerchiamo di mantenerci in forma e in salute insieme. Abbiamo un cane, quindi nei fine settimana usciamo per passeggiate di due ore”, dice Kelly riferendosi a suo marito italo-francese. Sì a una dieta dimagrante e sana, ma anche attività fisica e lunghe passeggiate per perdere peso.