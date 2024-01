Dieta Natman: il regime per dimagrire 4 chili in 4 giorni

In vista di un evento o di un appuntamento importante in cui si vuole essere al massimo della forma, è utile seguire un regime impegnativo e rigido che elimini qui 2 o 3 chili in eccesso. Per perdere soltanto 4 chili in poco tempo, la dieta Natman

è il regime ideale, proprio come spieghiamo nei seguenti paragrafi. Vediamo il funzionamento e cosa mangiare.

Dieta Natman

Con questo nome si fa riferimento a un regime dimagrante alquanto difficile da seguire e quindi non indicato per tutti. La dieta Natman infatti aiuta a dimagrire e perdere peso in modo corretto, ma non è adatta a tutti in quanto consiste in un programma alimentare alquanto rigido. Gli stessi esperti consentono di seguirla soltanto per alcuni giorni.

Un programma dietetico dimagrante molto intensivo e ricco che promette di far perdere 4 chili in 4 giorni in modo da ottenere così una perdita di peso molto rapida, magari in vista di un evento. Un regime molto rigoroso che richiede il massimo impegno e disciplina per ottenere risultati utili nel lungo termine, soprattutto.

Un regime come la dieta Natman non va seguito oltre il periodo di 4 giorni proprio per le ristrettezze e le rinunce che un programma dimagrante del genere comporta. Al termine dei 4 giorni vi è una settimana in cui è necessario stabilizzare il peso che, con così tanta fatica, si è riuscito a eliminare e buttare giù.

Un programma alimentare che prevede soltanto il consumo di determinati nutrienti e alimenti. In questo regime dimagrante sono ammessi soltanto il consumo di proteine magre, verdure verdi, frutta, a patto che non contenga troppi zuccheri, quindi non sia eccessivamente dolce.

Dieta Natman: funzionamento

Conosciuta anche come dieta dell’assistente di volo poiché i 4 giorni, ovvero la durata del regime della dieta Natman corrispondono al periodo molto breve che hanno gli assistenti di volo per il ritorno sulla terraferma e quindi riuscire nuovamente a tornare in forma. I pasti devono contenere poche calorie ed essere ricchi di fonti proteiche.

Un tipo di regime in cui, per ottenere i giusti risultati, è fondamentale ridurre il consumo dei lipidi, quindi dei grassi e degli zuccheri. Alcuni cibi da introdurre in questo programma alimentare consentono di saziarsi e quindi non avvertire il senso di fame. Un regime che prevede una serie di regole e di norme da rispettare.

Un programma alimentare come la dieta Natman prevede, infatti, il divieto di consumare spuntini tra i pasti, di non bere bevande che siano zuccherate e condimenti con olio o anche salse. Un regime dove è possibile consumare carne magra come il pollame, il pesce bianco, il tofu, i frutti di mare. Sono ammesse le uova e i latticini, compreso gli agrumi, ma non troppo dolci e le verdure verdi.

Ecco uno schema d’esempio della dieta Natman da seguire:

Colazione: tè senza zucchero e metà pompelmo

Pranzo: bistecca senza grassi alla griglia, una mela e insalata di lattuga

Cena: uova sode e fagiolini con mezzo pompelmo.

