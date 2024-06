Dieta lampo pre-estate: come prepararsi per la prova costume

Con l’estate ormai prossima, molti si stanno impegnando da tempo per mantenersi in forma per la prova costume. Per ridurre quei 2 o 3 chili in eccesso, un regime quale la dieta lampo è assolutamente consigliato poiché in poco tempo aiuta a dimagrire rapidamente e con metodi adatti. Vediamo in che modo funziona e quali sono i suggerimenti efficaci.

Dieta lampo pre-estate

Per prepararsi alla prova costume di quest’estate, è fondamentale iniziare già da ora a occuparsi del proprio fisico e dedicarsi con il massimo impegno e costanza. Ecco che la dieta lampo è fondamentale in questo periodo per mettersi in pari con l’estate e la prova costume andando a eliminare i chili accumulati durante l’anno.

Sono tanti i regimi dietetici da seguire in questa fase, ma per essere in forma poco prima della stagione estiva e quindi perdere quei due o tre chili in eccesso, un programma alimentare rapido del genere è il momento da seguire. Come sempre, si consiglia di affidarsi ai massimi esperti in modo da trovare un programma che sia indicato per il proprio fisico.

Nella dieta lampo pre-estate si consiglia di puntare a un’alimentazione che sia equilibrata, variata e sana sfruttando al massimo i prodotti di stagione che tanto bene fanno all’organismo. Con un regime lampo si intende perdere peso rapidamente fino a un massimo di 7 chili in 7 giorni anche se potrebbe avere delle controindicazioni preoccupanti.

Un regime del genere che permette in poco tempo di perdere i chili in eccesso va seguito nel modo giusto e con l’adeguata moderazione. Un programma di questo tipo va a eliminare le tossine e i chili in eccesso ma non va seguito oltre il tempo consentito.

Dieta lampo pre-estate: cosa fare

Noto anche come quick diet, la dieta lampo è un regime ipocalorico che prevede il consumo di determinate e poche calorie da inserire nel proprio programma. Il termine lampo va proprio circoscritto in base alla tempistica e riguarda proprio un regime dimagrante rapido che permetta di perdere quei due o tre chili in tempi veloci.

Può essere di due tipologie: la prima della durata di 5 giorni arrivando a perdere 3 chili mentre la seconda si prolunga per una settimana giungendo a dimagrire di 6 chili. Per quanto riguarda la prima fase è consentito un solo alimento durante la giornata. Per esempio: si possono consumare dello yogurt o latte tutti i giorni o anche patate bollite o al forno.

Nella dieta lampo pre-estate sono del tutto escluse le fritture che non fanno bene e ingrassano. Il pollo è ammesso e si può cucinare in vari modi evitando di eccedere con i condimenti. Si consiglia poi di assumere i vari pasti nell’arco della giornata senza dimenticare l’idratazione con due litri giornalieri di acqua. Sono ammessi tè e caffè ma senza zucchero.

Nella seconda fase di questo regime con un programma di sei giorni con i primi tre dediti al dimagrimento, mentre gli altri sono di mantenimento, il menù è diverso e maggiormente strutturato. Si va da una colazione a base di formaggio e pane tostato con caffè o tè. Per il pranzo la carne bianca con le verdure mentre per la cena il pesce come la trota con del pane.

