Dieta lampo in 7 giorni: cosa mangiare per dimagrire in modo efficace

Se sei alla ricerca di una dieta lampo per perdere i chili di troppo in questo periodo estivo, ecco il posto che fa per te. Scopriamo la dieta lampo da seguire per 7 giorni: cosa mangiare per dimagrire in modo efficace.

Se il problema “urgente” sono quei 4 e 5 chili in più una dieta lampo potrebbe aiutarti a dimagrire subito, però dopo dovrai iniziare un percorso alimentare sano e lineare. Tra le più ricercate diete per perdere i chili in eccesso in poco tempo c’è la dieta Express. Meno 5 kg in 7 giorni.

La dieta lampo Express è semplice da seguire e aiuta a depurare l’organismo. Queste peculiarità rendono questa dieta perfetta tanto da poter essere considerata il nostro rosario del post abbuffata. Ovviamente, come spesso accade in questi tipi di alimentazione, a perdere molti chili sono soprattutto i soggetti in sovrappeso e con un’eccessiva ritenzione idrica.

Le regole da seguire sono poche: quantità libere (dove non indicate), l’unico condimento permesso è un cucchiaino di olio a pranzo. Nel passato di verdure (che troverete nel menù) non vanno aggiunti i legumi né le patate (salvo che non sia specificato). La colazione e lo spuntino sono uguali per tutti i giorni; lo spuntino è previsto due volte al giorno quindi a metà mattinata e a metà pomeriggio.

La dieta lampo per dimagrire in 7 giorni: è efficace?

Dopo aver visto in cosa consiste la dieta lampo per dimagrire in 7 giorni, ecco la colazione e spuntino da seguire. Colazione: (come detto la colazione sarà uguale per tutti i giorni della settimana) 1 vasetto di yogurt magro e 40 g di cereali integrali (o in alternativa ai cereali 4 fette biscottate integali); thé o caffè senza zucchero.

Spuntino: (anche questo si ripete nello stesso modo per tutta la settimana) un frutto. Vediamo il menù settimanale:

Lunedì

Pranzo: Passato di verdure condito con un cucchiaino di olio.

Cena: Petto di pollo alla griglia (250 gr), 80 g di insalata verde.

Martedì

Pranzo: Insalata di pomodorini, cetrioli e finocchi.

Cena: Salmone al vapore (250 gr), 80 g di insalata verde.

Mercoledì

Pranzo: Zuppa di legumi (70 gr di legumi secchi oppure 200 lessi).

Cena: 200 gr di calamari alla griglia, 200 g di spinaci bolliti.

Giovedì

Pranzo: Passato di verdure con lenticchie (70 gr secche oppure 200 gr lesse).

Cena: Bistecca cotta ai ferri (250 gr), 80 gr insalata verde.

Venerdì

Pranzo: Riso basmati con zucchine (60 gr. di riso).

Cena: Merluzzo al pomodoro (250 gr), 80 gr insalata verde.

Sabato

Pranzo: Passato di verdure con fagioli (70 gr secchi o 200 gr precotti).

Cena: Hamburger di vitello o tacchino o pollo (200 gr), 80 gr insalata verde.

Domenica

Pranzo: Passato di verdure, pollo sgrassato (200 gr).

Cena: Sogliola o merluzzo al vapore (200 gr), 80 gr insalata con pomodorini e finocchio.