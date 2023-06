Laura Chiatti, attrice e conduttrice italiana, moglie dell’attore Marco Bocci, ha due figli e una forma fisica che resta sempre più invidiabile. Anzi, è dimagrita tanto e per questo è stata vittima anche degli insulti social. Ma quale dieta segue?

La dieta di Laura Chiatti: cosa mangia la moglie di Marco Bocci?

Bellissima attrice italiana, inevitabilmente destinata a essere notata per il suo fascino e la sua bellezza – Laura Chiatti ha colpito soprattutto il piccolo schermo con i suoi splendidi occhi azzurri e dei fantastici capelli biondi.

Comincia la sua gavetta di attrice soprattutto nel piccolo schermo, nelle tante fiction televisive, nelle soap opere e nelle miniserie italiane. Partecipa a Un Posto al sole e nel 2001 è scelta per la serie tv Compagni di scuola, accanto a quelle che saranno le nuove leve e i nuovi freschi volti del cinema italiano: Riccardo Scamarcio, Brando De Sica e Cristina Capotondi. Ma il grande salto arriva anni dopo quando fu scelta da Paolo Sorrentino per “L’amico di famiglia”.

Nel 2023 è diretta proprio dal marito Marco Bocci in “La Caccia”, storia di quattro fratelli che si ritrovano dopo anni di lontananza in occasione della morte del padre. Oggi la Chiatti ha 40 anni, due figli e un matrimonio a gonfie vele con Marco Bocci. Come ha fatto a diventare così magra?

L’attrice ha specificato che, avendo alcune allergie e seguendo una dieta specifica, ha perso peso, ma che è perfettamente in salute. “Mi trovano troppo magra ma non capisco perché quando una donna decide di migliorarsi debba essere denigrata”, ha dichiarato Chiatti nel salotto di Verissimo.

La dieta di Laura Chiatti: come si tiene in forma?

Laura Chiatti è apparsa in splendida forma sui social alla fine della quarantena e in molti le hanno chiesto qual è il suo segreto. La verità è che non ha seguito nessuna dieta, ha semplicemente cambiato alimentazione a causa dei piccoli problemi di salute.

In un post social l’attrice Laura Chiatti ha spiegato:

“Tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena. In realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista che onestamente mi ha davvero salvato. Per chi come me ha questo tipo di problema, consiglio di non fare diete autogestite ma di affidarsi a seri professionisti”, ha raccontato la Chiatti.

Con questa dieta ha perso fino a 30kg. Durante la quarantena anche i vip non sono stati esenti dalla questione della forma fisica, in particolar modo Laura Chiatti che in passato era stata “accusata” di aver messo su qualche kilo proprio dal mondo dei social. Ora ha avuto la sua “rivalsa”.