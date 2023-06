Leonard Albert Kravitz, detto Lenny, è un cantautore, polistrumentista, produttore discografico e attore statunitense. All’età di 59 anni, Kravitz è ancora un sex symbol. Ma cosa mangia per tenersi in forma? Ecco la sua dieta.

La dieta di Lenny Kravitz: i segreti del sex symbol

Lenny Kravitz, attore e cantautore, nella sua musica si ispira ad artisti come John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince. 59enne compiuti lo scorso maggio, Kravitz ha un fisico muscoloso e asciutto che lo conferma essere ancora un sexy symbol, come negli anni Novanta-Duemila.

Ma in che modo il leggendario artista musicale Lenny Kravitz si mantiene in perfetta forma? Una combinazione di allenamenti e una dieta per lo più cruda, integrale e vegetale. All’inizio di questo mese, Kravitz, 58 anni, è stato avvistato in una palestra Equinox di New York City, mentre si allenava con stivali, occhiali da sole e tuta da ginnastica.

Anche se si avvicina ai 60 anni, Kravitz va regolarmente in palestra e rimane sempre più in ottima forma. In che modo la dieta aiuta a mantenere così in forma il quattro volte vincitore del Grammy Award?

Stephanie McBurnett, educatrice nutrizionale del Physicians Committee for Responsible Medicine, un gruppo medico con 17.000 medici membri, spiega che i nutrienti in una dieta a base vegetale potrebbero essere la chiave per un fisico in forma come quello del cantautore.

“I muscoli funzionano principalmente con il glucosio dei carboidrati, una dieta di cibi integrali è piena di carboidrati da noci e semi, verdure, fagioli e frutta”, dice McBurnett. “Questi alimenti sono anche ricchi di proteine, vitamine, minerali e antiossidanti, favorendo il recupero e le prestazioni”, conclude.

Poiché le diete a base vegetale sono prive di colesterolo e più basse di grassi saturi, McBurnett afferma che questo modello dietetico migliora la viscosità del sangue, consentendo a più ossigeno di raggiungere i muscoli.

Numerosi studi recenti hanno collegato una dieta a base vegetale alla longevità. Il mese scorso, uno studio pubblicato sulla rivista aperta JAMA Network ha rilevato che una dieta salutare a base vegetale riduce i rischi di mortalità, malattie cardiovascolari e cancro. L’astensione dai prodotti animali è la chiave per un invecchiamento sano?

La dieta di Lenny Kravitz: segreti per restare in forma

Lenny Kravitz ha rivelato per la prima volta durante un’intervista con Men’s Health nel 2020 che dal 2016 mangia prevalentemente crudo e vegano.

Kravitz, allora 56enne, aveva detto: “Sono molto attento a ciò che metto nel mio corpo e a come mi prendo cura del mio corpo”.

Durante l’inizio della pandemia di Covid-19, Kravitz si è trasferito in una roulotte Airstream alle Bahamas, dove ha coltivato la maggior parte del proprio cibo in un suo orto adiacente e ha trascorso del tempo ad allenarsi nella natura.

Il suo frigo è pieno principalmente di verdure verdi come cavoli, broccoli e cetrioli mentre detiene frutta fresca dell’orto, inclusa la graviola locale di cui fa uso quotidianamente.