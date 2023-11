La dieta liquida è un regime alimentare che prevede soltanto l’assunzione di alimenti sotto forma liquida, come spremute, centrifugati, succhi, frullati; come è possibile perdere fino a 2kg in un giorno? Ecco il menù della dieta liquida.

Dieta liquida di un giorno: il menù per perdere fino a 2kg

Tra le più popolari e rigide, troviamo la dieta liquida: questo regime alimentare impostato sull’assunzione di cibo solo liquido è appunto molto restrittivo per questo non va seguita per molto tempo. In genere, gli esperti la consigliano per 2 o 3 giorni ma può essere utile seguirla anche solo per un giorno quando ci si sente gonfi e appesantiti, magari dopo un periodo di junk food e di sgarri.

Cosa si mangia in una dieta liquida di un giorno? Quando si segue una dieta liquida gli alimenti concessi sono:

Frullati di frutta e/o verdura;

succhi di frutta;

centrifugati di frutta e/o verdura;

zuppe;

vellutate;

creme e passati di verdure;

bere moltissima acqua.

Nella dieta liquida di 24 ore sono concessi il caffè, eventualmente addolcito con miele e, per condire i centrifugati et similia solo olio extravergine d’oliva, aceto e limone. Divieto totale di usare sale e, di conseguenza, anche il brodo fatto col dado in quanto favoriscono la ritenzione idrica.

La dieta liquida aiuta il dimagrimento e sgonfia, purifica e disintossica l’organismo. Oltre all’effetto detox, i medici la prescrivono a seguito di un intervento chirurgico, in caso di forte e grave infiammazione a livello intestinale.

Dieta liquida di un giorno: menù per dimagrire

La dieta liquida, sotto forma di cibi liquidi appunto, come abbiamo visto è fortemente restrittiva e non contiene i nutrienti essenziali per essere in forma. Tuttavia si può seguire come forma detox anche solo per 24 ore. Questo tipo di regime alimentare può far perdere fino a 2kg in un solo giorno. Ecco il menù di un giorno per dimagrire e depurarsi.

Colazione: 1 spremuta di frutta non zuccherata (arancia o pompelmo) oppure 1 tisana oppure 1 centrifugato di frutta (ananas e pere);

Pranzo: passato di verdure a foglia verde (es. spinaci, lattuga);

Cena: 1 centrifugato di frutta e /o verdure fresche (carote, finocchi, carciofi, ananas, pere…);

Spuntino di metà mattina e merenda: 1 centrifugato di frutta e/o ortaggi oppure 1 succo di frutta oppure 1 frullato di frutta mista.