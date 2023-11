Mariano di Vaio è uno degli influencer italiani più seguiti al mondo. Dalle origini napoletane, calabresi e ticinesi, Mariano ha ben 4 figli, una famiglia numerosa e tanti impegni lavorativi. Ecco come si mantiene in forma con la dieta.

Mariano di Vaio svela la sua dieta per mantenersi in forma

Mariano di Vaio è tra gli influencer italiani più famosi al mondo, e ancora oggi all’età di 34 anni è amatissimo dal pubblico social e richiesto dal settore della moda. Da giovane ha iniziato la carriera di modello, prendendo parte a campagne pubblicitarie di brand come Hugo Boss,Tommy Hilfiger, Diesel, per citarne alcuni.

Nel 2012 crea Mdvstyle, un blog di moda in cui descrive le sue attività, i viaggi che intraprende e le mode del momento, divenendo tra i più importanti blogger di costume; di Vaio diviene poi tra i più illustri rivenditori online della moda maschile. Forbes lo inserisce al primo posto nella classifica dei più influenti Under 30 al mondo nel settore del commercio online di abbigliamento, descrivendolo anche come il blogger italiano più famoso in assoluto.

Ma come si tiene in forma il bel influencer, modello, imprenditore di origini napoletane e calabresi, già padre di 4 figli avuti da sua moglie, Eleonora Brunacci? Mariano di Vaio oggi si destreggia tra moda, social, e le sue aziende: ha una linea di cosmetici, una di abbigliamento e una società di talent management; ma un posto centrale è riservato sempre al benessere e alla cura del suo aspetto fisico.

La sua è una “storia d’amore con lo sport. Sin da bambino ho sempre amato praticarlo, amavo giocare con i miei coetanei e non mi stancavo mai”, ha confessato di Vaio.

L’imprenditore e influencer è sempre stato affascinato dagli sport estremi, grande amante degli sport su due ruote, che sia in pista o su sterrato, la moto rappresenta una grande passione per Mariano di Vaio che affonda le sue radici nella sua infanzia. “Il mondo dei motori non rappresenta solo una passione ma anche uno stile di vita a cui sento di appartenere”. Poi negli ultimi anni il modello umbro si è appassionato al mondo del golf.

Mariano di Vaio e la sua dieta: cosa mangia l’influencer?

L’influencer di successo e imprenditore italiano Mariano di Vaio, 4 figli e una carriera che va a gonfie vele, è amatissimo senza dubbio anche per la sua forma fisica, muscoloso e affascinante. Come si tiene in forma il bel 34enne? Ecco cosa ha detto di Vaio della sua dieta e stile di vita.

L’imprenditore italiano cura molto il suo aspetto con una buona alimentazione che va di pari passo ad un buon allenamento ed è necessaria per mantenere un corretto stile di vita. Di Vaio non segue una “dieta alla lettera”, come ha più volte ribadito ma cerca sempre di mangiare più salutare possibile, assecondando la stagionalità degli alimenti. Nonostante i numerosi viaggi in giro per il mondo, di Vaio cerca di mantenere sempre uno stile di alimentazione corretto e bilanciato.

Ma a cosa non può rinunciare a tavola? Certamente a un piatto di spaghetti al pomodoro, il suo piatto preferito. “Sono molto legato alla cucina napoletana, in cui le mie radici affondano e alla cucina umbra”. Per seguire una vita sana come dice di Vaio è necessario trovare un equilibro e quindi anche concedersi uno sgarro come una buona pizza o un hamburger americano.