La dieta di Loren Gray

Loren Gray, la tiktoker americana più seguita al mondo, 21 anni della Pennsylvania, Stati Uniti, è amata anche per il suo aspetto fisico. Ecco la sua dieta.

Loren Gray è tra le tiktoker più famose e seguite al mondo. Classe 2002, ha un seguito di oltre 50 milioni di follower; esordisce ufficialmente nel 2015, quando frequenta la prima media. Si iscrive dapprima a musical.ly che poi è diventato TikTok. Lunghi capelli biondi, viso angelico, aspetto da bambola, su TikTok pubblica video dove canta, balla, e si racconta con sottofondi musicali. Realizza, inoltre, lip-sync, tutorial di trucco, gag divertenti, scherzi e non solo.

Oltre che star dei social Loren è anche un’affermata cantante, conosciuta in tutto il mondo. E’ stata nominata per i Choice Muser anche una seconda volta (la prima nel 2016) e ai Teen Choice Awards del 2018. Non è solo cantante ma anche ballerina, musicista e attrice. Occasionalmente fa anche da modella dato il suo aspetto invidiabile, ecco quale tipo di dieta segue.

Loren Gray, nuova regina dei social, preferisce sempre il cibo sano ma occasionalmente mangia cibo spazzatura come hamburger, pizza e beve caffè macchiato al caramello.

Loren ha perso peso e ha iniziato a fare palestra e ad aumentare la massa muscolare, ecco perché è molto in forma. Ecco una sua giornata alimentare tipo:

Colazione: cereali speciali K e farina d’avena con lamponi.

Pranzo: insalata con pollo; cetrioli, pomodoro, avocado e olio d’oliva.

Merenda: caffè macchiato al caramello con latte magro e contorno di frutta.

Cena: Wrap di focaccia con pollo, formaggio, pomodoro e avocado.

Loren Gray, regina di TikTok, seguitissima anche su YouTube e Instagram, è amata da milioni di giovani ragazzi come lei non solo per i balletti e le canzoni lip-sinc ma anche per la sua bellezza. Per mantenere questo aspetto longilineo e tonico Loren non ha una dieta fissa, ma segue sempre un’alimentazione sana adatta al suo fisico.

Dopo l’allenamento, mangia anche degli snack golosi come il caramello macchiato. Prova sempre del cibo diverso. Segue sempre una dieta moderata ed equilibrata che contiene tutti i macronutrienti come proteine, carboidrati e grassi. Loren beve molta acqua durante il giorno, soprattutto quando si allena. La colazione è un pasto molto importante della sua giornata. La tiktoker americana mangia spesso farina d’avena e cereali perché la saziano al mattino.