Luke Tagi è un giocatore di rugby delle Fiji che gioca come pilone Tighthead a Bayonne nella Top 14. L’atleta ha rivelato la sua dieta mirata, ecco come si tiene in forma.

La dieta di Luke Tagi

Luke Tagi giocatore di rugby delle Fiji, noto come pilone Tighthead a Bayonne nella Top 14, è stato ex giocatore per tre stagioni nello Stade Francais, squadra della top 14. È stato selezionato nella rosa per la Coppa del mondo di rugby 2023. Il 26enne, 180cm per 130kg, ha il classico fisico di un rugbista di prima linea, non è un caso se è annoverato tra i migliori. La sua propensione all’attacco e la sua abilità con la palla in mano ci ricorda che Tagi è soprattutto un fijiano, innamorato del gioco.

Il pilone del Bayonne negli ultimi anni ha anche cambiato il suo lavoro di allenamento prima di una partita. Ogni pilone deve essere in grado di garantire avanzamento palla in mano, di dare una mano in difesa e di contribuire alla manovra d’attacco con passaggi precisi. Il pilone figiano non lavora solo sull’ipertrofia.

L’obiettivo non è più essere più “grossi”, ma diventare più veloci e agili mantenendo la stessa potenza. Sul campo, inoltre, anche i piloni lavorano tanto sulla resistenza e sul recupero veloce, in modo da poter essere in grado di tornare alla carica col pallone in mano. Si chiama “Repeated Sprint Ability”, la capacità di sostenere sforzi ripetuti in breve tempo. Tra le abilità di Tagi c’è proprio questa, infatti, lo troviamo nella classifica dei migliori piloni della sua generazione.

Come ogni atleta del suo calibro, anche Luke Tagi deve seguire una dieta mirata per sostenere gli sforzi e avere energia in campo. La sua alimentazione è mirata a mantenere un certo peso, per poi poter essere performante in un ruolo delicato come la prima linea. Un giocatore del ruolo di Tagi arriva ad assumere fino a 5000 calorie al giorno. Una dieta rigorosa e sana, però, mai junk food: tanti carboidrati, ma anche proteine e verdure.

Luke Tagi e la dieta del rugbista del Bayonne

Luke Tagi rugbista classe 1997, la prima linea di Bayonne e della Nazionale figiana, è tra i migliori della sua generazione. Protagonista della vittoria delle Figi sull’Australia al Mondiale di rugby 2023, Luke Tagi come visto deve molto alla sua alimentazione super calorica ma sana bilanciata. Anche l’allenamento è cambiato molto, non solo per la forza ma anche resistenza di passare da uno scatto all’altro e tornare performante.

L’allenamento di Tagi consiste sia nella forza in particolare spalle e collo, messi a dura prova dal lavoro in mischia, l’altra parte è dedicata alla simulazione dei movimenti che si eseguono poi sul campo. Esercizi che riproducono biomeccanicamente ciò che si fa in campo, tramite l’ausilio di pesi e attrezzi specifici.

Inoltre, il rugbista del Bayonne lavora molto anche sull’equilibrio, con esercizi a corpo libero che per un pilone di 130kg sono fondamentali per migliorare in agilità e prontezza di riflessi. Non si lavora quindi sulla forza “pura”, ma su ciò che rende più agili e forti in campo, tenendo allenati diversi apparati muscolari: in questo senso, sono fondamentali anche squat e stacchi da terra.