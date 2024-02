Carlos Sainz è uno dei piloti più amati al mondo. Lo spagnolo di Formula 1 con la Ferrari, a 29 anni ha già una carriera straordinaria come pilota. Ecco la sua dieta equilibrata.

La dieta equilibrata di Carlos Sainz

Carlos Sainz, pilota automobilistico, attivo in Formula 1 con la Ferrari, a 29 anni di Madrid ha già corso nella massima categoria con la Toro Rosso dal 2015 al 2017, con la Renault dal 2017 al 2018 e con la McLaren dal 2019 al 2020. Carlos è figlio del pilota, due volte vincitore del campionato del mondo rally e quattro del Rally Dakar, Carlos Sainz.

A differenza di suo padre però, Sainz Jr. ha indirizzato la sua passione verso la Formula 1 anziché gli sterrati, grazie agli esordi nel karting e soprattutto al tifo giovanile per il connazionale Fernando Alonso, che ha poi ritrovato come avversario una volta approdato nel circus. Solo qualche giorno fa Sainz ha annunciato che il 2024 sarà l’ultima stagione alla guida della Ferrari. Lo spagnolo, il cui contratto è in scadenza a fine stagione, lascerà il posto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, dopo quattro anni.

Il pilota in rosso della Formula 1, numero 55, ha rivelato che darà il massimo per la sua squadra prima di dirle addio. Ed ecco che così si tiene in forma il 29enne madrileno, seguendo questa dieta oltre gli allenamenti. Sainz ha dichiarato più volte che il paese di cui apprezza la cucina, oltre la Spagna e l’Italia, è il Giappone.

“Ho sempre avuto un ottimo rapporto col cibo e quando mi ritrovo a essere in questi paesi devo sempre stare attento a non prendere un chiletto”, dice. Al di là di qualche sgarro, Sainz mangia in maniera equilibrata, assumendo parecchie proteine e fibre.

Solo la domenica sera, dopo i Gp, si sente libero dalla dieta. Non disdegna la cucina italiana ama da buon spagnolo doc predilige la sua cucina. Niente batte, secondo lui, una buona tortilla oppure delle buone croquetas e del buon polpo! “Il mio pasto di sgarro oltre questo è un buon hamburger”.

Carlos Sainz e la sua dieta: cosa mangia il pilota della Ferrari?

Carlos Sainz pilota di punta della Ferrari in Formula 1 ha ricevuto la conferma che dopo il 2024 lascerà la Scuderia italiana. Ma non prima di aver dato il suo meglio, e magari anche vincere per la sua squadra da tre anni. Il campione spagnolo, 29 anni, di Madrid, con un peso di circa 70kg ha un fisico asciutto e perfetto per sottoporsi allo stress di uno sport come la Formula 1.

La sua dieta, come visto, è sana ed equilibrata e poi una volta a settimana, la domenica generalmente, si concede uno sgarro che può essere un buon hamburger oppure un piatto tipico della sua cucina spagnola. Di suo, il numero 55 della Ferrari dice di essere fortunato perché anche se fa sgarri non ingrassa mai troppo, non supera mai i 73 kg. Della cucina italiana Sainz predilige carbonara e parmigiana.

Appassionato molto di sport, il numero 55, oltre alla Formula 1, gioca regolarmente a golf e tennis. In quest’ultimo sport ha come idolo il connazionale Rafael Nadal. Inoltre è anche appassionato di calcio e tifoso del Real Madrid. Dell’allenamento come i suoi colleghi di Formula 1 anche Sainz presta grande attenzione alla muscolatura della parte superiore del corpo. Carlos si serve di elastici e pesi per allenare e tonificare il proprio collo, abituandolo alle sollecitazioni della guida. Infine è un grande appassionato di boxe e di bicicletta.