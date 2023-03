Gli agrumi sono frutti molto importanti nella nostra alimentazione e si possono mangiare in tutti i momenti della giornata. Un conosciutissimo detto popolare dice che: “L’arancia la mattina è oro, il pomeriggio è argento, la sera è piombo”, volendo dire che il consumo di arance è indicato soprattutto il mattino a digiuno, meno dopo i pasti e che addirittura può risultare dannoso dopo cena. Ma fa davvero male?

Dieta, mangiare gli agrumi di sera fa male?

Secondo una leggenda popolare, mangiare gli agrumi di sera dopo cena renderebbe difficile la digestione e provocherebbe acidità di stomaco.

Nessuna prova scientifica, però, dimostra che l’arancia, e gli agrumi in genere, siano da consumare in specifici momenti della giornata, né che possano influenzare in modo negativo la digestione per individui in salute.

Tuttavia, considerando che il succo degli agrumi è acido, ci sono particolari condizioni in cui se ne sconsiglia l’uso se si soffre di reflusso gastroesofageo, ad esempio, è meglio evitare di bere succo d’arancia in quanto esso potrebbe aumentare i sintomi fastidiosi del reflusso, procurando dolore retro-sternale e bruciante risalita del contenuto gastrico.

Fanno parte del gruppo degli agrumi le arance, i mandarini, i limoni, i cedri e i pompelmi. Sono frutti importanti nella nostra dieta e rappresentano una eccezionale fonte di vitamine C, A e B, di antiossidanti, di fibre e minerali.

Il loro consumo in inverno aiuta a combattere i raffreddori e le forme influenzali, in estate sono ottime bevande dissetanti perché ad alto contenuto di acqua.

La vitamina C è fondamentale per mantenere la salute di ossa, denti e vasi sanguigni, oltre ad essere un potente antiossidante. Inoltre, è noto che la vitamina C, di cui sono ricchi gli agrumi, migliora l’assorbimento del ferro non-eme, contenuto nei vegetali.

Gli agrumi sono importanti anche per il loro contenuto in flavonoidi, polifenoli sempre più studiati per il loro potenziale ruolo protettivo sulla salute.

Studi di popolazione, infatti, indicano che coloro che consumano buone quantità di flavonoidi, e di polifenoli in generale, hanno un minor rischio di malattie.

Arance di sera? Meglio di no

Mangiare le arance la sera? Meglio evitare. Per ciò che riguarda il caso specifico delle arance, non esiste una prova scientifica che dimostra che mangiarle la sera dopo cena appesantisca o rallenti la digestione più degli altri frutti. Quel che è certo è che il loro succo è acido per cui è sicuramente controindicato per chi soffre di gastrite. La sua assunzione potrebbe, infatti, aumentare il bruciore dietro allo sterno.

Tale sensazione potrebbe essere ancora più accentuata qualora le arance venissero consumate poco prima di andare al letto oppure dopo un pasto abbondante, dato che, così facendo, si appesantisce ulteriormente la digestione.

Va sottolineato che anche altri agrumi, quali ad esempio il limone e il pompelmo, provocano tale effetto. Stessa cosa vale anche per i mirtilli, che possono incrementare i sintomi del reflusso gastroesofageo.