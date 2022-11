La skincare è fondamentale per una pelle curata e in salute. Tra i principali ingredienti dei prodotti per la bellezza del viso c’è la Vitamina C. Ecco i migliori sieri viso in commercio, con Vitamina C, in base al prezzo.

Vitamina C, i migliori siero viso

La Vitamina C deve essere assunta esternamente, poiché il corpo non la produce. Soprattutto il viso, che è maggiormente esposto per 365 giorni l’anno alle condizioni climatiche avverse, all’inquinamento e allo smog, dev’essere curato e protetto nel migliore dei modi. La vitamina C per il viso può essere assunta sia al mattino dopo essersi lavati il viso che alla sera prima di coricarsi. Ecco i migliori siero viso con Vitamina C per fasce di prezzo, dai più costosi ai più economici.

SkinCeuticals Phloretin CF

Questo siero alla vitamina C per il viso ha una formulazione particolare, presenta al suo interno tre ingredienti importantissimi per l’idratazione: vitamina C, acido ferulico e floretina. È un prodotto senza profumazione, ma soprattutto senza parabeni e glicerina. Al costo di 140 euro.

Helena Rubinstein Force C Booster Fluid

Leviga la pelle, illumina l’incarnato, ridefinisce i lineamenti. Un siero specifico che combina ben tre diverse forme di vitamina C per ottenere i massimi risultati: vitamina C pura, vitamina CG e vitamina CMAP.

Il risultato è un siero super antiossidante che ridona vita alla pelle.

Lancome Rénergie H.C.F. Triple Serum è il siero alla vitamina C che tutti dovremmo provare almeno una volta perché contiene i tre ingredienti cardine per il benessere della pelle: vitamina C + Acido ialuronico + Acido ferulico. Il prezzo è di 102 euro su Amazon.

Dior Capture Youth Glow Booster è il siero che contiene una concentrazione molto elevata di vitamina C.

Un prodotto super delicato sulla pelle e, allo stesso tempo, davvero efficace. La pelle appare subito rinvigorita e vitalizzata, la texture si uniforma e le imperfezioni si attenuano. Il prezzo è di 66 euro.

I migliori siero viso con Vitamina C a basso costo

Ecco i migliori siero per il viso alla Vitamina C, a prezzi economici.

Garnier Siero Vitamina C ha principi attivi dermatologici di Vitamina C, Niacinamide e Acido Salicilico. Contrasta le macchie scure della pelle rendendola luminosa e uniforme. In offerta online anche a 7 euro.

Vitamina C Brightening Essence Siero viso alla vitamina C ed E, acido ialuronico, olio di semi di canapa, aloe, centella ed equiseto ad azione idratante, rimpolpante, illuminante. Al costo di 10 euro.

Florence Professional Facial Serum è un prodotto certificato bio, molto leggero sulla pelle, creato interamente con ingredienti di origine naturale e che può essere applicato anche sul contorno occhi. 14,70 euro.