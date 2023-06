La dieta di Mark Wahlberg: 11mila calorie al giorno per Father Stu

Fare una dieta ipercalorica non è sempre facile: lo sa bene Mark Wahlberg, che per interpretare Father Stu nell’omonimo film, ha dovuto mangiare 11 mila calore al giorno con l’obiettivo di guadagnare la bellezza di 13 chili e mezzo in sole 6 settimane. C’è chi potrebbe pensare che mangiare così tanto possa essere divertente, ma la realtà è molto diversa come come testimonia l’attore: “Non è stato divertente“.

La dieta di Mark Wahlberg per interpretare Father Stu

In questo caso la dieta dell’attore è decisamente libera, non importa cosa mangi, basta che prendi peso. In un’intervista Wahlberg ha descritto le difficoltà e la fatiche per riuscire a mettere su più di 10 chili in poco tempo: “Avevo solo sei settimane per mettere su circa 14 chili. Ho iniziato a mangiare 7000 calorie al giorno nelle prime due settimane, e successivamente 11000 calorie nelle ultime quattro settimane. Non è stato affatto divertente, tranne il primo pasto, che era sempre fantastico perché non avevo mangiato nulla prima. Ma dopo, quando ti senti già pieno e devi continuare a mangiare… alla mia età non è propriamente una cosa salutare da fare, provare a mettere tutto quel peso in così poco tempo”.

Per non rischiare di fare danni eccessivi al proprio corpo, l’attore ha deciso di non mangiare unicamente pizza gelato e carboidrati, ma ha mangiato alimenti che potessero essere un minimo più “sani”, come uova, pancetta, patate, riso e olio di oliva: “Non è che mi sedevo sul divano e mangiavo pizza e gelato tutto il giorno. Ho cercato di fare qualcosa di più sano. Mangiavo una dozzina di uova e una dozzina di pezzi di pancetta, due patate al forno, una fiorentina, due ciotole di riso… e un bicchiere di olio d’oliva. Nelle prime due settimane ho mangiato soprattutto cibi altamente proteici. Nelle successive due settimane mi sono dedicato ai carboidrati. Poi le altre due settimane sono state dedicate a cibi ricchi di amidi e sale, per cercare di gonfiarmi il più possibile. Non è stato per niente divertente”. L’attore continua poi nel suo racconto: “Dovevo farmi venire appetito. Quindi cercavo di sollevare più pesi possibile per avere fame. Poi bevevo dei frullati fatti apposta per ingrassare. Ma non è stato divertente. Non c’è nulla di peggio di quando sei ancora sazio dal pasto precedente e devi mangiare ancora”.



Che rapporto ha Wahlberg con la religione e i figli

Nel nuovo film Wahlberg interpreta un pugile che si fa prete: Stuart Long. Nel corso dell’intervista rilasciata ad ET, l’attore ha raccontato il suo rapporto con la religione e l’educazione dei figli: “Non è facile con la mia fede. Ho voluto crescere i miei figli come cattolici, ma non voglio imporgli di andare in chiesa o cose del genere. Voglio solo dargli il buon esempio. Vedere che il papà non perde una messa, o prega sempre, seguendo la sua routine… spero che si ricordino, quando saranno grandi, e seguano questo esempio, pensando “Beh, se questa cosa ha funzionato per papà magari vale davvero la pena provarci”. Ma non voglio forzarli, perché potrei ottenere il risultato opposto”.