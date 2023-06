La dieta non funziona: perché non perdo peso?

Avere un peso che ci faccia sentire a nostro agio, soprattutto d’estate, diventa il cruccio di molti. Non bisogna però disperarsi quando la dieta praticata non funziona. Non sempre non riuscire a perdere peso, vuol dire non riuscire a dimagrire. E non sempre soprattutto, arrivano i risultati sperati rapidamente, perché ciò che nelle diete premia maggiormente non è altro che la costanza.

Perché non perdo peso, i motivi per cui la dieta non funziona

Ogni dieta studiata per farci dimagrire, si appoggia ad un concetto base, ovvero: Energia IN > Energia OUT = Bilancio Energetico Negativo

Ma non tutto è semplice come sembra, non bisogna infatti nemmeno far si che il calo ponderale sia eccessivamente rapido: un dimagrimento che si possa definire sano si attesta al massimo sui 3 kg al mese (non più di 700-800 g a settimana), per una persona affetta da obesità si può arrivare anche a 4, mentre per una persona leggermente in sovrappeso anche soltanto 2.

In ogni caso, se i risultati raggiunti in un primo momento non sono soddisfacenti, non bisogna affatto lasciarsi abbattere, ma mantenere il nuovo stile di vita: mangiare sano e fare sport fa comunque bene alla salute. Il secondo step dovrebbe essere smettere di domandarsi come mai non si riesce a dimagrire, perché con questa domanda ci si può scoraggiare da soli. Dopodiché bisogna scoprire per quale motivo il peso rimane bloccato, chiedendo magari ad uno specialista del settore.

Quali sono i motivi per cui non perdo peso

Innanzitutto hanno un ruolo da non sottovalutare sia la psiche sia gli ormoni. Lo squilibrio ormonale è spesso all’origine di un mancato dimagrimento. Lo sconvolgimento durante la menopausa infatti, è normale mettere qualche chilo nonostante si stia seguendo una dieta ipocalorica.

Uno dei motivi principali quando non si riesce a dimagrire, potrebbe essere l’aver scelto banalmente la dieta sbagliata, una dieta funziona quando corrisponde al nostro ritmo di vita. Si alla diminuzione di calorie, no a quella di sostante nutrienti, in quel caso la dieta è squilibrata. La cosa generalmente migliore, è fare una dieta il più possibile simile a quella mediterranea. Un altro motivo dietro al mancato dimagrimento può essere l‘attività fisica, non basta fare le scale a piedi ma uno sforzo in più, anche ridotto. Delle passeggiate di 30 minuti al giorno, possono velocizzare il metabolismo.

Altro valore da tenere sotto controllo è la quantità di acqua ingerita, minimo 1,5 o 2 litri di acqua al giorno per aiutare a drenare. Chiaramente, se non riusciamo a dimagrire nonostante la dieta, magari ci stiamo concedendo troppi sgarri, occhio alle calorie!

Magari però, stiamo semplicemente convertendo massa grassa in magra, sulla bilancia non si vedranno risultati, ma allo specchio si non preoccupatevi. Come detto prima anche stress e metabolismo influiscono molto, per questo il corpo deve essere in equilibrio. Saltare i pasti per esempio è controproducente perché, tra le altre cose, può portare il nostro metabolismo a bloccarsi. Convinzione di quello che si sta portando avanti, e pazienza nel non pretendere subito risultati, sono poi fondamentali.