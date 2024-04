Matilda Lutz, attrice e modella italiana con cittadinanza statunitense, da padre statunitense e madre italiana, ha iniziato nel mondo della moda come testimonial di importanti brand. Ecco la sua dieta.

La dieta di Matilda Lutz

Matilda Lutz attrice e modella italiana si è approcciata inizialmente al mondo della moda divenendo testimonial di diversi brand. Intenzionata, però, a intraprendere una carriera cinematografica, dopo il diploma a Milano si trasferisce a New York per frequentare un corso di recitazione. Il suo esordio nel 2012 nel film Il castello di Azzurrina, ma è nella serie Fuoriclasse che raggiunge la popolarità in Italia, a cui segue il suo primo ruolo di protagonista al cinema con Mi chiamo Maya.

E’ il regista italiano Gabriele Muccino a lanciare nel grande cinema nel ruolo di Maria ne L’estate addosso (2016), presentato al Festival di Venezia dello stesso anno. Nel 2017 alla Lutz viene affidato poi il ruolo di protagonista di The Ring 3, saga horror-thriller e poi in Revenge. La giovane interprete italo-americana ha preso parte anche alla famosa serie tv A Classic Horror Story e I Medici.

Matilda è stata sposata con l’attore italiano Antonio Folletto e nel 2018 è nato il loro primo figlio, Oliver Antonio. Nel 2022 la coppia si è separata. Fisico al top e viso magnetico, Matilda Lutz, 32 anni, ha affrontato la gravidanza al meglio, facendo yoga e massaggi e tante camminate, nuotate, poi ogni giorno si passava la crema sul corpo. “Lo shock è stato dopo, quando mio figlio non era più nella pancia ma il corpo era ancora molle”. Così per Matilda fare sport pian piano è stato vitale per ritrovare la sua forma fisica smagliante.

Nonostante mangi molto bene e sano, l’attrice e modella italo-americana ha sempre detto di essere stata magra fin da piccola, così come i suoi genitori, e a questo ha associato tanto sport, un’alimentazione sana ed equilibrata, niente alcolici e uno stile di vita sano senza eccessi. Con una dieta sana riesce a sentirsi energica e attiva tra mille impegni di lavoro, set, scatti fotografici e il ruolo di mamma.

Matilda Lutz e la dieta: cosa mangia l’attrice?

Matilda Lutz attrice e modella italo-americana, 32 anni, è nel pieno della sua carriera artistica. La giovane ha conquistato Hollywood, lanciata dal regista italiano Gabriele Muccino, e diventando poi la star di The Ring 3, celebre saga di film horror. Con il suo fascino acqua e sapone la bella Matilda sta conquistando un numero crescente di ammiratori.

Tra i ruoli interpretati sino ad oggi dalla Lutz c’è la parte di Alice, nel film L’Universale, nella serie They were ten, rilettura moderna di Dieci piccoli indiani di Fox. Per la sua forma smagliante, come visto, la Luz si tiene costantemente in forma ma è fortunata a essere magra di costituzione. Da padre americano e madre italiana a tavola Lutz preferisce sempre alimenti sani e bilanciati come frutta e verdura che dice “sono tutte buone nei supermercati italiani a differenza dell’America”.

L’attrice che è sempre in viaggio per lavoro, anche se ha rallentato per prendersi cura di suo figlio, dice che quando arriva in un Paese straniero la prima cosa da fare è cercare le botteghe con i prodotti freschi e la carne bio, e uova coltivate a terra. Con i giusti “trucchetti” l’attrice italo-americana riesce ad avere un fisico da urlo. Nonostante la sua bellezza oggettiva, di lei Matilda dice “non mi percepisco così bella come mi vedono gli altri”, e questo perché è stata sempre circostanza da tanta bellezza, partendo dalle modelle di Victoria’s Secret con le quali ha lavorato.