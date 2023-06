Matthew McConaughey, star Hollywoodiana, è uno degli attori più apprezzati del cinema americano. Oltre al talento, Matthew è uno dei più versatili del nostro tempo; ha recitato in classici come Interstellar, Dallas Buyers Club, Gold, True Detective e A Time To Kill. Proprio per vestire i panni del protagonista in uno di questi film, l’attore ha perso 50 kg. Ecco come ha fatto.

La dieta di Matthew McConaughey: come l’attore ha perso 50 kg

Matthew McConaughey, star hollywoodiana, è impressionante come faccia a trasformare letteralmente il suo fisico in base al ruolo che deve interpretare. Lo abbiamo visto, infatti, in tutti gli aspetti: nei panni di Ron Woodroof estremamente sottopeso nel “Dallas Buyers Club”, il sovrappeso Kenny Wells in “Gold” e fisicatissimo e muscoloso in “Magic Mike”.

Una delle sue trasformazioni più impressionanti sul grande schermo è stata quella in “Dallas Buyers Club”, dove ha perso ben 50 kg. Ma come ha fatto? Ecco la dieta che Matthew ha dovuto seguire.

Matthew McConaughey ha condiviso con i suoi fan come ha perso 50 kg per il ruolo in “Dallas Buyers Club”. Il suo approccio insolito alla dieta prevedeva di non mangiare altro che pesce, albume d’uovo, budino di tapioca e “tutto il vino che volevo bere”, ha detto la star.

McConaughey ha interpretato Ron Woodroof, un uomo a cui è stato diagnosticato l’HIV / AIDS allo stadio 4 a metà degli anni Ottanta. L’attore ha detto che voleva perdere tutto il peso necessario per mostrare la realtà di vivere con stadi avanzati dell’HIV mentre rendeva omaggio alla vita e all’eredità di Woodroof.

“Era una mia responsabilità”, ha detto l’attore. McConaughey è passato dai suoi soliti 180 kg a 135 kg in soli cinque mesi. Come anticipato, l’attore mangiava solo 5 porzioni di pesce a pranzo e a cena, piccole quantità di verdure ad ogni pasto e albumi d’uovo a colazione. E una piccola quantità di budino di tapioca.

Matthew McConaughey e la sua perdita di peso

La dieta seguita da McConaughey che gli ha fatto perdere 50 kg era appunto solo a base di pesce. L’alimento è comunemente dato dai dietisti come una fonte magra di proteine ​​utile per le persone che cercano di perdere peso.

Le verdure sono anche considerate uno dei migliori alimenti dimagranti, in quanto sono una fonte ipocalorica di fibre e sostanze nutritive.

Altro trucco per dimagrire: Matthew si è raramente allenato durante la sua preparazione per “Dallas Buyers Club”, poiché sembrava non fare alcuna differenza nella sua perdita di peso.

Eliminare gli allenamenti di costruzione muscolare come il sollevamento pesi può ridurre la massa muscolare, portando a un calo di peso sulla bilancia.