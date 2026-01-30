Dieta Mediterranea: I Benefici per la Salute Cardiovascolare e la Prevenzione dell’Obesità

La salute pubblica in Campania: un problema da affrontare

La Campania, nota per la sua ricca tradizione culinaria, è attualmente alle prese con un grave problema di salute pubblica. Il tasso di mortalità per malattie cardiovascolari si colloca tra i più alti d’Italia. Questo tema è emerso durante un recente incontro scientifico organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, intitolato “La dieta mediterranea e ‘one health'”. L’evento ha visto una partecipazione significativa, con professionisti del settore e cittadini interessati a esplorare le connessioni tra alimentazione e salute.

Il valore della dieta mediterranea

Durante il convegno, il presidente dell’Ordine, Carlo Manzi, ha evidenziato come l’obesità rappresenti una delle sfide più importanti da affrontare nel Sud Italia. L’obesità non deve essere solo curata, ma prevenuta, ha dichiarato, sottolineando che, in Italia, il 10% della popolazione adulta è obesa, pari a oltre 5 milioni di persone. Questo fenomeno non solo ha un impatto sulla salute individuale, ma grava anche sul Sistema Sanitario Nazionale, causando costi che ammontano a circa 8 miliardi di euro all’anno tra spese mediche e perdita di produttività.

Educazione e consapevolezza alimentare

Il convegno ha incluso un corso accreditato ECM, fornendo ai partecipanti conoscenze teoriche e pratiche sulla dieta mediterranea. Sono stati esaminati vari aspetti, da quelli nutrizionali a quelli culturali. Vito Amendolara, presidente dell’Osservatorio Dieta Mediterranea, ha affermato che “la dieta mediterranea è il modello alimentare più sostenibile al mondo”, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha sottolineato l’importanza di promuovere questo modello a livello di comunità, scuole e ristorazione per combattere l’obesità e migliorare la qualità della vita.

La situazione dell’obesità infantile

Antonio Limone, direttore generale dell’Asl Caserta, ha messo in evidenza un altro aspetto preoccupante: la nostra provincia presenta il più alto tasso di obesità infantile. Questo fenomeno implica che i bambini di oggi potrebbero diventare i diabetici di domani. Per affrontare questa emergenza, è essenziale un cambio di paradigma nella sanità, orientato alla prevenzione. È necessario che tale processo parta dai medici di famiglia e dalle mense scolastiche.

Il ruolo del medico di medicina generale

Agostino Greco, direttore scientifico del corso, ha affermato che l’uomo è ciò che mangia, evidenziando l’importanza di una cultura alimentare consapevole. Secondo Greco, la dieta mediterranea non è solo un regime alimentare, ma un vero e proprio stile di vita. Questo approccio deve essere promosso dai medici di famiglia, i quali rivestono un ruolo cruciale nell’educazione alimentare delle famiglie.

La dieta mediterranea rappresenta un modello alimentare fondamentale per promuovere la salute pubblica e contrastare l’obesità. Essa si basa sulla collaborazione tra comunità, professionisti della salute e istituzioni educative. L’importanza di adottare questo approccio è evidente nei benefici potenziali per il benessere collettivo. L’impegno verso una corretta alimentazione non è solo una sfida, ma anche un’opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti.