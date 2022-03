Dieta Mediterranea: i maggiori errori da non commettere

La Dieta Mediterranea si inspira ad un programma alimentare genuino e uno stile di vita sano allo scopo di promuovere e preservare il benessere psicofisico delle persone. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona una delle migliori diete al mondo e quali sono gli errori più comuni da evitare se si decide di seguire questa dieta.

Dieta Mediterranea

L’interesse nei confronti della Dieta Mediterranea è nato soprattutto negli anni ’50 quando, grazie ad alcuni studi scientifici, ci si rese conto che i problemi a carico del cuore, nei paesi mediterranei, non erano così frequenti come lo erano nelle altre parti del mondo. D’altra parte, la Dieta Mediterranea, che prende il nome dalle abitudini e le tradizioni culinarie dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, proprio come l’Italia, promuove un programma alimentare genuino affinché preservare il benessere psicofisico del proprio organismo.

Negli anni, le tipologie di Dieta Mediterranea sono aumentate, ma l’obiettivo dell’insieme di tutte queste diete rimane invariato: preservare il benessere psicofisico del proprio organismo attraverso la corretta alimentazione che, tuttavia, si alterna ad uno stile di vita complessivo che deve essere sano.

Dieta Mediterranea: cosa fare

La zona costiera della Spagna, la Francia, la Turchia, la Libia, l’Italia, l’Egitto e la Grecia promuovono il benessere a tavola attraverso la consumazione regolare (e maggiore rispetto a tutti gli altri paesi) di pesce, frutta, verdura, frutta secca, legumi e prodotti integrali, grassi salutari, come l’olio d’oliva, ed una consumazione minore di carni rosse, alimenti processati e zuccheri aggiunti.

Sebbene sia impossibile seguire la perfezione, chi segue la Dieta Mediterranea tende a commettere degli errori che, invece, dovrebbero assolutamente essere evitati.

Poiché la Dieta Mediterranea promuove l’olio extravergine d’oliva e, in generale, tutti i grassi sani, molte persone tendono ad abbondare i loro piatti nell’olio d’oliva. Questo tipo di olio resta salutare se consumato regolarmente, in dosi moderate.

Il vino rosso è una bevanda alcolica che la Dieta Mediterranea ritiene salutare. Tuttavia, non si può consumare una bottiglia di vino rosso a pranzo o a cena. E’ salutare un bicchiere di vino rosso a pranzo. I benefici che pure, in dosi moderate, il vino rosso detiene si possono ottenere attingendo ad altre fonti, come frutta e verdura.

Seppur si mangia bene, non bisogno mai mangiare quando si è davanti la TV, al computer o, di corsa, al lavoro. La Dieta Mediterranea promuove una consumazione lenta dei pasti per facilitare la digestione e il senso di sazietà.

