Come stimolare l’ormone della crescita naturalmente

L’ormone della crescita, che si sviluppa nella ghiandola pituitaria, è un buon indicatore dello stato di salute in generale. Bassi livelli di ormone della crescita possono favorire l’insorgenza di alcuni problemi, mentre livelli ottimali preservano la forma fisica e lo stato di salute. Seppur prodotto naturalmente dall’organismo, è importante che l’ormone della crescita sia stimolato naturalmente. Scopriamo insieme come farlo.

Ormone crescita

Prodotto dalla ghiandola pituitaria, l’ormone della crescita è estremamente importante per lo sviluppo della forma fisica, la riparazione cellulare, il metabolismo e, in generale, ha un ruolo importante nella crescita. Livelli ottimali di questo ormone promuovono forza e resistenza durante l’esercizio fisico, sviluppo muscolare e articolare, ripresa rapida in caso di lesioni e malattie. Bassi livelli di questo ormone, al contrario, influenzano negativamente la qualità della vita ed espongono al rischio di malattie e aumento di peso.

Lo stile di vita, in riferimento alla dieta, la tendenza a praticare o meno attività fisica e, in linea di massima, in riferimento a tutti quegli aspetti che fanno dello stile di vita un buon stile di vita, può influenzare l’ormone della crescita in positivo o negativo. Stimolarlo correttamente e stimolarlo naturalmente è, dunque, importante per una forma fisica perfetta e uno stato di salute ottimale.

Ormone crescita: come stimolarlo

Sebbene l’ormone della crescita sia sintetizzato dal nostro organismo, in realtà, si può fare molto per la sua stimolazione naturale. Ecco alcuni consigli.

La produzione di ormone della crescita è più alta quando si dorme ma, a questo proposito, non conta solo dormire, perché la produzione è fortemente influenzata dai cicli del sonno. Si raggiunge il picco nella produzione poco prima di mezzanotte ed è per questo che è preferibile andare a dormire almeno due ore prima di mezzanotte e non più tardi di un’ora e mezza.

L’insulina può incidere negativamente sulla produzione di ormone di ormone della crescita, pertanto, i livelli di insulina devono restare bassi durante la notte. Come? Riducendo il consumo degli zuccheri e dei carboidrati raffinati e mangiando almeno due ore prima di andare a letto perché, come gli studi dimostrano, i livelli di insulina aumento subito dopo il pasto e si stabilizzano circa due o tre ore dopo la sua conclusione.

La consumazione dei dolci dovrebbe essere specialmente evitata di notte, in parte, per le ragioni spiegate nel paragrafo precedente, in parte perché gli zuccheri contribuiscono alla produzione del grasso e il grasso in eccesso è il nemico principale dell’ormone della crescita.

