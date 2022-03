I semi di lino sono ricchi di benefici per la salute e proprio per questo andrebbero consumati regolarmente. Scegliere di aggiungere i semi di lino nella dieta è quindi una straordinaria idea che consente di offrire in maniera semplice grandi benefici al proprio organismo.

Semi di lino nella dieta per combattere le infiammazioni

I semi di lino nella dieta son outili per combattere le infiammazioni in maniera del tutto naturale. Questi piccoli semi, infatti, contengono una sostanza conosciuta con il nome di acido linolenico che si contraddistingue per via della sua straordinaria azione antinfimmatoria.

Aggiungere semi di lino alla propria alimentazione permette poi di combattere problemi quali tendinite, colite, artrite e osteoporosi.

Semi di lino nella dieta per regolare gli ormoni

Aggiungere i semi di lino alla propria dieta permette di regolare gli ormoni. Molti nutrizionisti suggeriscono infatti l’assunzione regolare di questo alimento alle donne in menopausa e a quelle che soffrono di squilibri ormonali. I semi di lino, infatti, contengono dei fitoestrogeni molto utili per regolare la quantità di ormoni.

Assumere semi di lino è anche utile per aumentare la fertilità e per controllare i sintomi fisici che venfono scatenati da una riduzione dell’estrogeno.

Semi di lino nella dieta per digerire meglio

I semi di lino sono un alimento davvero molto utile per chi ha problemi di digestione. La regolare assunzione di questi piccoli semi, infatti, permette di combattere in modo efficace problemi digestivi quali acidità di stomaco e gastrite. Grazie alla loro importante capacità di assorbimento, i semi di lino sono in grado anche di ridurre gli acidi gastrici in eccesso andando quindi a prevenire problemi come le ulcere.

Questi semi sono anche capaci di combattere la stitichezza in quanto sono un vero e proprio lassativo naturale. Proprio per questo, chi ha problemi di regolarità intestinale, dovrebbe prendere l’abitudine di mangiare semi di lino ogni giorno.