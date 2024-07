Dieta mediterranea per l’estate per arrivare in forma in spiaggia

In questo periodo si cercano diversi metodi e modi per essere in forma fisica per la spiaggia. Tra le tante diete e regimi alimentari, uno è particolarmente indicato per questo periodo. Si tratta della dieta mediterranea che è adatta anche per la stagione estiva in quanto si basa su una serie di alimenti utili che possono migliorare la silhouette.

Dieta mediterranea

Un regime come la dieta mediterranea si rivela ogni anno il migliore non solo per una serie di benefici e di nutrienti che gli alimenti contengono. Questo stile di vita molto diffuso nei paesi del Mediterraneo, da qui il nome, permette infatti di arrivare all’appuntamento estivo nel modo migliore proprio perché sano e leggero da seguire.

Un programma seguito da molti anche perché contiene tutti nutrienti utili al fisico e al benessere in generale, compreso l’abbondanza di alimenti come frutta e verdura, ma anche i pochi grassi che aiutano a ritrovare la linea perduta. I prodotti freschi e genuini ma anche le porzioni poco condite sono sicuramente i fattori principali.

Per arrivare in forma sulla spiaggia sembra proprio che, secondo il parere di studiosi ed esperti, la dieta mediterranea sia il programma migliore da seguire. Non solo quindi uno stile di vita, ma anche una vera e propria eccellenza italiana che ha ottenuto grande successo anche nel mondo al punto che vi sono conferenze e studi in merito.

Un regime adatto a tutti che non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali che quindi è in grado di donare vari nutrienti e benefici sotto tutti i punti di vista. Basta seguire questo programma per rendersi conto immediatamente dei tanti vantaggi.

Dieta mediterranea per l’estate: cibi

D’estate per arrivare in forma alla prova costume un programma o stile di vita come la dieta mediterranea è assolutamente ammesso a patto di limitare le quantità e porzioni degli alimenti che si consumano. Lo schema è assolutamente classico, quindi pane, pasta, frutta e verdura da consumare ogni giorno e in varie quantità.

La carne bianca va consumata almeno due volte a settimana con legumi e pesce quale orata e merluzzo anche tre volte. Per quanto riguarda le verdure da consumare ogni giorno sarebbe meglio prediligere una cottura al vapore poiché permette di salvaguardare i nutrienti come le vitamine e i sali minerali.

Per la dieta mediterranea da consumare in estate si consiglia di optare per dei cibi e dei piatti che siano semplici e poco elaborati. Per esempio un’insalata di pasta fredda o di riso con tante verdure, meglio se di stagione, è assolutamente l’ideale. Il cuscus o il bulgur da preparare con ceci, pomodorini e basilico risulta perfetto come piatto unico.

Sono anche ottime da consumare a pranzo o a cena della pasta integrale o pasta di legumi. La grigliata è un tipico piatto da consumare in estate ma deve essere a base di carne bianca e condita con un filo di olio extravergine d’oliva o qualche marinatura. Ottimo anche il gelato ma deve essere a base di frutta.

Dieta mediterranea per l’estate: formula naturale

