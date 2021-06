La dieta mediterranea estiva per la prova costume

La Dieta Mediterranea va a rappresentare un regime alimentare tipico dei paesi del Mediterraneo, ricco di alimenti assolutamente genuini dove giocano un ruolo centrale i vegetali, la frutta e i cereali integrali. I paesi del Mediterraneo e soprattutto l’Italia sono molto famosi in tutto il mondo per la loro cucina e adesso andremo a documentare i benefici di cui è portatrice la Dieta Mediterranea, ottima per prepararsi alla prova costume nutrendosi bene e senza dover seguire diete squilibrate o ipocaloriche.

Dieta Mediterranea estiva

La prima persone che parlò di una vera e propria “Dieta Mediterranea” fu negli anni ’50 del Novecento il nutrizionista americano, Ancel Keys, che si accorse durante un viaggio di studio che tutte le popolazioni del bacino del Mediterraneo erano molto meno suscettibili a diverse patologie, rispetto alla popolazione degli Stati Uniti.

Attraverso questa osservazione, Ancel Keys ipotizzò che ad aumentare la longevità e il benessere psicofisico della popolazione era proprio la Dieta Mediterranea e tornato in America cominciò a scrivere un libro sulle sue ricerche dal titolo “Eat well and stay well, the Meditettanean way”.

All’interno del libro scritto da Ancel Keys vennero riportati i risultati di “Seven Countries Study“, che vent’anni si trovò a monitorare il regime alimentare e le condizioni di salute di 12mila persone di un’età compresa tra i 40 e i 60 anni, residenti in diversi paesi come USA, Jugoslavia, Italia, Giappone, Olanda e Finalndia.

La ipotesi sui benefici della Dieta Mediterranea vennero confermate e il regime alimentare fu proposto al mondo intero come un esempio di alimentazione ideale per riuscire a ridurre tutte quelle “malattie del benessere”.

A partire dagli anni ’70 del Novecento si provarono a diffondere anche negli Stati Uniti le abitudini alimentari tipiche della Dieta Mediterranea.

Frutta, verdura, pesce, cereali, olio di oliva ecc… vennero proposti come un’alternativa a un regime alimentare troppo carico di proteine, grassi e zuccheri. Per riuscire a riassumere i principi della Dieta Mediterranea e fare presa sulla popolazione americana, negli anni ’90 venne proposta una piramide alimentare che riportava tutta la distribuzione in quantità e frequenza degli alimenti durante l’arco della giornata.

Secondo lo schema della Dieta Mediterranea, alla base della piramide ci sono i cereali integrali che dovrebbero essere consumati a ogni pasto. I cereali raffinati e le patate, invece, andrebbero consumati con moderazione. Punti cardine della Dieta Mediterranea sono la scelta corretta degli alimenti e l’aspetto calorico.

Vediamo ora i punti cardini della Dieta Mediterranea:

Aumento dei carboidrati complessi e moderazione forte di quelli semplici.

Consumo della carne bianca maggiore di quella rossa.

Dolci consumati solo in rare occasioni.

Introduzione elevata di fibra alimentare.

Maggiore consumo di legumi e pesce.

Maggiore consumo di proteine vegetali, rispetto a quelle di origine animale.

Moderazione della quota calorica globale.

Riduzione dei grassi saturi di origine animale a favore di quelli vegetali insaturi (es: olio di oliva).

Riduzione dell’apporto di colesterolo

Dieta Mediterranea estiva: benefici

Vediamo ora quali sono alcuni dei tanti benefici della Dieta Mediterranea:

Migliora la memoria a breve termine.

Previene le malattie della mente (es: Alzheimer).

Previeme le malattie cardiovascolari.

Protegge il nostro organismo da ictus e infarti.

Protegge il nostro organismo dallo stress ossidativo

Riduce la probabilità di sviluppare malattie renali croniche.

