Dieta, la merenda perfetta per l’estate esiste e ha meno di 100 calorie: di cosa si tratta?

Sei a dieta e l’estate ti tenta a cedere? Non temere. Esiste una merenda perfetta estiva, con meno di 100 calorie, da poter mangiare quando vuoi senza ingrassare. Ecco di cosa si tratta.

Sei alla ricerca di uno snack estivo che non faccia ingrassare? Ecco l’articolo che cercavi. In realtà ci sono tantissimi alimenti a basso contenuto calorico da poter mangiare anche a dieta. Un vasetto di yogurt scremato, ma anche della frutta secca (per esempio 10 grammi che apportano solamente 40 calorie).

Ma non solo, anche 15 grammi di cioccolato fondente così come 100 g di fragole. Mangiare una fettina piccola di pane con della marmellata non è mai una cattiva idea, così come 30 g di Parmigiano Reggiano. Ma parliamo della merenda perfetta in estate da mangiare anche a dieta, con meno di 100 calorie!

Sono dei biscotti al formaggio a basso contenuto calorico. Per preparare circa 35 biscotti vi occorreranno 250 g di farina, un uovo, 50 g di formaggio a vostro piacimento, 6 g di lievito, 120 g di zucchero e un po’ d’olio d’oliva.

Prendete una scodellina e mescolateci l’uovo, il formaggio grattugiato, lo zucchero e l’olio. Successivamente aggiungeteci la farina setacciata con del lievito.

Una volta amalgamato il tutto sarete in grado di formare delle palline da disporre sulla carta forno appositamente stesa su una teglia foderata.

Schiacciate le palline con la forchetta e mettete in forno per circa 10 minuti a 180 gradi. Una volta che biscotti hanno iniziato a dorarsi, tirateli fuori dal forno e lasciateli riposare per qualche minuto.

Ogni biscotto conterrà circa 30 calorie, dunque se volete mantenere una merenda da almeno 100 calorie non superate al massimo 3-4 al giorno.

Merenda in estate con meno 100 calorie: Idee a dieta

Gli esperti di nutrizione raccomandano di consumare spuntini e merende non superiori al 7/8% dell’intero fabbisogno calorico giornaliero. Dunque per chi deve rimanere dentro le 1500 calorie al giorno, lo spuntino non dovrà superare le 100/120 calorie. Ecco alcune idee di snack con meno di 100 calorie perfette per combattere il caldo.

1 bicchiere di spremuta d’arancia: 66 cal.

1 vasetto di yogurt al naturale: 66 cal.

1 vasetto di yogurt scremato: 40 cal.

10 grammi di frutta secca: 50/60 cal.

1 pezzetto di cioccolato fondente da 15 grammi: 77 cal.

1 fettina di pane con un velo di marmellata o cioccolata: 90 cal.

3 biscotti al formaggio: 90 cal.