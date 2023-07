Uno dei pesci bianchi più conosciuti per le sue proprietà nutrizionali è il pesce san pietro. Questa “proteina magra” è pregiata ed è ricca di benefici. Scopriamo perché assumere il pesce san pietro.

Pesce san pietro: proprietà nutrizionali e benefici

Il pesce è un alimento tra i più sani e gustosi, e non ha bisogno di preparazioni complesse o di tanti altri ingredienti che ne esaltino il sapore; l’importante è avere nel piatto del pesce di buona qualità. Una delle qualità più pregiate che possiamo trovare nelle pescherie è il pesce di San Pietro.

Il pesce di San Pietro deve il suo nome comune alla leggenda che narra come sia stato San Pietro in persona a imprimergli con le dita quella macchia nera su fondo bianco, che ne è la caratteristica fisica più evidente. Appartenente alla famiglia delle Zeidae, questo pesce è denominato Zeus Faber, e vive prevalentemente nei fondali dei mari temperati e tropicali, compresi Mediterraneo e Mar Nero.

Viene considerato un pesce pregiato sostanzialmente per due motivi: le sue carni sono molto saporite e gustose, tanto che molti intenditori lo considerano il più raffinato tra i pesci comuni. Inoltre, le lische di grandi dimensioni rendono estremamente agevole la pulizia del pesce, sia prima che dopo la cottura. Proprio questa sua caratteristica lo rende particolarmente adatto anche al consumo da parte dei bambini.

Le qualità nutritive del pesce San Pietro sono eccellenti. Il suo basso contenuto calorico (circa 80 kcal per 100 grammi di pesce) lo rende un alimento adatto alle diete ipocaloriche. Inoltre, l’alto contenuto di acidi grassi polinsaturi Omega-3 contribuisce a proteggere l’apparato cardiocircolatorio. Grande è infine l’apporto, oltre che di proteine, di sali minerali, specialmente potassio.

Ecco le sue proprietà nutrizionali in 100 grammi circa 83 calorie. Nella stessa quantità sono presenti:

16,2 g di proteine

1 g di lipidi

112 mg di colesterolo

1,2 g di carboidrati

57 mg di sodio

320 mg di potassio.

Benefici del Pesce San Pietro: proprietà nutrizionali

Come anticipato, tra i pesci più pregiati e ricchi di benefici per l’organismo c’è il san pietro. Poiché la carne di questo animale è dotata di un sapore intenso e molto gustoso, le ricette consigliate per cucinarlo sono improntate ad un’estrema semplicità, per non coprire in alcun modo il suo gusto deciso.

Quindi è da privilegiare la cottura al forno, con patate, oppure al cartoccio, con salvia, timo e maggiorana. Ottimo anche alla griglia con prezzemolo oppure all’acqua pazza, con aglio, pomodorini ed olio extravergine d’oliva.

Un’ottima alternativa per cucinare il pesce è quella della piastra, ideale per cucinare i filetti preparati in precedenza con un trito di spezie e limone. Infine la cottura al vapore offre la possibilità di gustare al 100% il sapore delizioso della sua carne.