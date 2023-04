La dieta di Mikaela Shiffrin: cosa mangia la Regina dello sci?

Sono anni che domina il panorama mondiale, è la Regina dello sci Mikaela Shiffrin, artefice dell’ennesima splendida stagione che l’ha portata ad essere la più vincente di sempre in Coppa del Mondo. La campionessa statunitense è nota non solo per il suo grande talento sugli sci, ma anche per la sua dedizione al lavoro e mentalità vincente. Praticando l’attività agonistica fin da piccola, e arrivando alla carriera professionistica non ancora maggiorenne, Mikaela ben presto ha capito quanto fosse importante la giusta dieta.

Cosa mangia la Regina delle nevi, la dieta di Mikaela Shiffrin

Come tutti gli atleti professionisti, Mikaela segue uno stile di vita molto rigoroso. 10 ore di sonno, dalle 21 alle 7, sonnellino poco prima della gara (o dell’allenamento).

La Shiffrin inizia la giornata con due toast e due uova a colazione, a cui a volte preferisce cereali semplici o farina d’avena con della frutta. Per pranzo invece la star mangia: una porzione di carboidrati, proteine magre come petto di pollo o del pesce, con insalata in quantità.

Nel corso del pomeriggio, Mikaela come spuntino solitamente sgranocchia un mix di semi, mango essiccato e noci. Una merenda salutare e semplice da portare con sé durante gli impegni della giornata, in special modo quando è impegnata sulle piste.

Anche a cena la sportiva ha bisogno di un alto contenuto calorico per reintegrare quanto consumato nel corso della giornata: solitamente mangia la pasta con verdure arrosto o al vapore e una bistecca.

Ogni giorno all’incirca seguendo questa dieta, Miakaela mangia 3mila calorie al giorno.

Quali sono i piatti preferiti da Mikaela Shiffrin

Ogni tanto come tutti, anche Mikaela si concede uno strappo alla regola e mangia dei dolci, il suo preferito è il cioccolato. Anche all’interno della dieta però, c’è un alimento a cui Mikaela non potrebbe mai rifiutare: la pasta. Tra le diverse preferite dalla sciatrice, le farfalle con edamame e pecorino, ma è golosissima anche degli spaghetti al pesto basilico e piselli, serviti magari con dei pomodorini.

Qual è il Superfood della Shiffrin

Per Mikaela i carboidrati sono essenziali per avere tutta l’energia di cui ha bisogno, in special modo durante il periodo delle gare in cui una giornata sugli sci può durare anche 12 ore. Qualche anno fa infatti a Good Housekeeping ha dichiarato che la pasta è il suo Superfood: è un’ottima aggiunta a qualsiasi tipo di pasto ed è una base eccezionale per quanto riguarda tutte le tipologie di verdure. La pasta dice Mikaela, la aiuta anche a distendere i nervi e lo stomaco nervoso il giorno prima di fare la gara.

Durante la bassa stagione il consumo di carboidrati deve necessariamente diminuire. In questi mesi la Shiffrin deve mangiare molte insalate e verdure, le sue preferite sono il sedano e i peperoni. Va anche matta per i pomodori.

Nel 2015 la Shiffrin parlava così alla rivista Clean Eating della questione dieta: “ci vuole equilibrio e moderazione -parlando della sua situazione da tenere sotto monitoraggio-Mi sento come se avessi il metabolismo di una donna incinta. Devo stare attenta a cosa mangio”.