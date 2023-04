La dieta di Carolina Kostner: i segreti della sua forma fisica

Si tratta di una delle sportive italiane più forte e conosciute di sempre, Carolina Kostner la Regina del pattinaggio artistico sul ghiaccio. La campionessa mondiale del 2012 per diversi anni ha dominato le competizioni della sua disciplina, fino alla brutta vicenda legata all’ex fidanzato Alex Schwazer, che l’ha tenuta lontana dal ghiaccio fino al 2016. Un fisico tonico ma allo stesso tempo leggero quello di Carolina, per cui però la dieta non è mai stata chissà quale cruccio. Sicuramente l’approccio della sportiva con il cibo sarà un po’ cambiato nel corso di oltre 10 anni di carriera, ma ancora oggi non risulta che segua nessuna dieta particolare.

La dieta di Carolina Kostner: i segreti della forma fisica della pattinatrice

Se da una parte una sportiva come Carolina Kostner, che si allena anche 5 ore al giorno, difficilmente avrà veri problemi di linea, essere in forma perfetta nel pattinaggio artistico è una cosa parecchio importante come testimonia la campionessa: “Ogni grammo in più lo senti quando stacchi da terra per saltare, ma basta prestare un po’ di attenzione a quel che si mangia e fare qualche piccolo sacrificio e il problema si risolve”.

Come molti in Italia, anche Carolina seguiva in passato la classica dieta mediterranea, con nessuna particolare restrizione in realtà. La sportiva si autoregola, evitando semplicemente di mangiare i cibi più pesanti durante il pieno della stagione agonistica.

Il tallone d’Achille di Cristina sono i grissini con il prosciutto, di cui va matta, mentre spesso ha dovuto rinunciare, certo non molto volentieri, a pandoro, cioccolata e i fritti. In generale la Kostner mangia praticamente tutto, ed è particolarmente ghiotta dei piatti tradizionali altoatesini.

Cosa mangia durante la giornata Carolina Kostner

Nel corso di una delle tante interviste rilasciate in passato, Carolina aveva rivelato la sua routine quotidiana per quanto riguarda il cibo: “Credo nel proverbio ‘Colazione da re, pranzo da principe e cena da povero‘, quindi non salto mai la colazione che, anzi, uso volentieri per fare un pieno di vitamine. Magari preparandomi il porridge, una zuppa dolce di avena o altri cereali, bolliti in acqua e latte, con frutta di stagione miscelata senza seguire le dosi alla lettera”.

Non tutto però è così semplice e a portata di mano quando si è all’estero: “Con il mio lavoro viaggio molto sono spesso all’estero e l’alimentazione è un elemento essenziale, mi piace mangiar bene cose fresche di stagione, come prosciutto fresco o un pezzo di Grana Padano e me lo mangio quando sono in viaggio, anche perché è facilmente trasportabile. Sulla pasta, sui ravioli che fa mia mamma, nella minestra, con il miele, con gli affettati o con le olive, il formaggio grana è il cibo che non manca mai sulla mia tavola. Ogni tanto mi concedo qualche sfizio adeguandomi alle tradizioni del posto dove sono”.

Come tutti però, anche Carolina ha dei cibi che proprio non riesce a mangiare, si tratta di due pietanze che in Italia sono considerate un must da diversi punti di vista: caffè e ostriche. Tolti questi, la campionessa del ghiaccio mangia tutto, preferendo solitamente i cibi di stagione e leggeri.