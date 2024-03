Nicole Kimpel è nota al pubblico per essere la giovane fidanzata del celebre attore Antonio Banderas, alias “maschera” di Zorro. Ma cosa sappiamo di lei? Apparsa sui red carpet assieme a Banderas in forma smagliante, ecco la sua dieta.

La dieta di Nicole Kimpel

Nicole Kimpel è una consulente finanziaria, banchiera d’investimento, modella e imprenditrice della moda di Stoccarda, in Germania. Diventata nota per essere la compagna dell’attore Antonio Banderas, Nicole, 42 anni, durante la sua infanzia si è trasferita da Stoccarda a Dusseldorf. Alla fine, la sua famiglia si stabilì a Ginevra, in Svizzera e infine negli Stati Uniti. Come professionista finanziaria, Nicole Kimpel ha lavorato per aziende come Merill Lynch e Lombard Odier.

Nicole è anche la co-fondatrice di Baniki, una linea di abbigliamento e accessori che gestisce insieme alla sorella gemella Barbara. La linea è composta da borse, occhiali da sole, cappelli e altri capi di abbigliamento. Le due sorelle hanno anche lavorato per Success Channel, Inc. Verso la fine del 2014, Nicole Kimpel ha iniziato a frequentare Antonio Banderas. Ma come si sono conosciuti?

Le strade di Antonio e Nicole si sono incrociate per la prima volta al Festival di Cannes 2014. “Ci siamo incontrati al Festival di Cannes, a una festa organizzata da un amico una sera”, ha ricordato Antonio Banderas. Nel 2015 è stato finalizzato il divorzio di Antonio da Melanie Griffith, ma l’attore ha sottolineato che Nicole non è stata motivo del suo divorzio. Ma cosa sappiamo invece della bella fidanzata di Banderas, apparsa in forma al top sul red carpet accanto al divo di Hollywood?

Nicole Kimpel essendo una modella, imprenditrice ed esperta finanziaria, si tiene costantemente in forma sia per se stessa che per il lavoro. La modella condivide sui social immagini di servizi fotografici e contenuti dietro le quinte con le sue migliaia di follower su Instagram. Come detto, oltre al suo lavoro come modella e personalità dei social media, Kimpel è un’imprenditrice. Lei e sua sorella gemella, Barbara Kimpel, hanno un marchio di abbigliamento e accessori, un blog e una compagnia televisiva, Success Network. Le due hanno anche aperto un loro blog dove scrivono di cibo, fitness, viaggi, lavoro e storie personali.

Ma quale dieta segue Nicole per essere cosi in forma a 42 anni? La modella e imprenditrice ha partecipato e ha posato sul tappeto rosso dei rinomati premi accompagnata da Antonio Banderas. Per l’occasione ha messo in evidenza i suoi addominali in vista, definiti e sorprendenti, che hanno fatto sì che tutti si chiedessero, ma come si allena? Abituati a vederla sfoggiare le sue lunghe gambe e persino i suoi quadricipiti ben tonici, i suoi “addominali” ci erano sfuggiti.

Però Nicole non è amante di mostrare sui social le diverse routine che esegue per definire il suo addome, ma non solo. In un’altra occasione Nicole a 43 anni ha mostrato i suoi bicipiti più tonici che mai, senza traccia di flaccido, grazie agli esercizi di forza che esegue per prevenire la comparsa delle “ali di pipistrello”.

Nicole Kimpel e la dieta: cosa mangia la modella olandese?

Nicole Kimpel diventata celebre per essere da quasi dieci anni la compagna del bel attore Antonio Banderas, è un’importante modella e soprattutto imprenditrice ed esperta di investimenti finanziari. Nicole, come più volte ha raccontato Banderas, ha salvato la vita all’attore nel 2017 quando fu vittima di un infarto. Antonio Banderas dopo quell’episodio ha dovuto subire un’importante operazione al cuore. Ma sarebbe potuta andare decisamente peggio se la sua compagna non avesse compiuto il semplice gesto di mettergli un’aspirina sotto la lingua. La “donna del destino” si chiama Nicole Kimpel.

Ma come si tiene così in forma a 42, quasi 43 anni, la giovane compagna di Banderas? Come sua sorella gemella, Nicole si allena ogni giorno tra esercizi cardio e di tonificazione. Questo il principale “segreto” per la sua forma fisica al top, insieme a una dieta sana da seguire per la maggior parte del tempo riservando poco spazio agli sgarri. La modella di origine olandese, diventata popolare come fidanzata del sex symbol latino, consulente finanziaria fa coppia fissa con Banderas dal 2014. I due vivono tra Londra e Malaga, in Spagna.