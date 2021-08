Dieta Nutriluxo: come dimagrire naturalmente

La Dieta Nutriluxo, che prende il nome dalla combinazione delle parole “approccio nutrizionale” e “luxoterapia”, è molto più che una semplice dieta mirata alla perdita di peso. Scopriamo insieme quali sono le proprietà della dieta e come seguirla correttamente.

Dieta Nutriluxo

Ideata e studiata da Isabelle Legrand e Nathalie Salama, la Dieta Nutriluxo nasce con l’obiettivo di unire l’approccio nutrizionale alla luxoterapia, l’agopuntura ad infrarossi dove l’ago è sostituito da un laser che diffonde raggi infrarossi, allo scopo di correggere gli squilibri funzionali coinvolti nell’aumento del peso, come quelli ormonali o digestivi, ed iniziare così il processo che porta alla perdita di peso.

La dieta, che è perfetta per gli anziani, le donne in gravidanza, chi soffre di disturbi metabolici, patologie cardiovascolari, altre patologie croniche, gli adolescenti e ogni sportivo che desidera mantenersi in forma, può essere seguita per poche settimane o pochi mesi, a seconda dei chili che l’individuo ha bisogno di perdere.

Dieta Nutriluxo: proprietà

Come spiegano le due studiose che hanno messo a punto la dieta, l’obiettivo principale della Dieta Nutriluxo è quello di andare alla ricerca di un nuovo equilibrio, grazie al quale migliorare la flora intestinale (microbiota), senza la quale è impossibile monitorare, con costanza, l’andamento del proprio peso e il benessere psicofisico del proprio organismo.

Individuato il nuovo equilibrio, la luxoterapia, a questo punto, diventa fondamentale per correggere le cattive abitudini alimentari ed individuare una nuova armonia tra cibo e corretta nutrizione.

Come anticipato nella premessa, tuttavia, la Dieta Nutriluxo è molto più che una semplice dieta mirata alla perdita di peso. Se seguita correttamente, infatti, questa migliora il sonno e l’umore e, di conseguenza, elimina la tentazione di ricorre al cibo come forma di consolazione, facendo sì che, al momento del pasto, l’individuo a dieta si senta soddisfatto.

Dieta Nutriluxo: miglior integratore

La maggior parte delle volte, quando si segue una dieta, seppur bilanciata come la Dieta Nutriluxo, è necessario integrare il nuovo regime alimentare con l’assunzione regolare di un supplemento naturale, che faciliti la perdita di peso, assicuri l’assimilazione degli elementi essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo e aiuti a mantenere, nel tempo, il peso forma ottimale raggiunto.

Tra le diverse soluzioni presenti in commercio, Piperina & Curcuma Plus è il primo integratore alimentare, naturale e biologico, grazie al quale perdere peso in modo rapido e naturale, per l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; la Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

