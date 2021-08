Macchie solari: come eliminarle con rimedi naturali

Le macchie solari, che sono conosciute anche con il nome di “macchie epatiche”, “macchie senili” o “lentiggini solari”, non rappresentano un problema di salute, ma risultano poco attraenti. Scopriamo come eliminarle con rimedi naturali.

Le macchie solari sono piccole aree di pelle più scura, che può essere di colore giallo o marrone scuro, dal contorno ben definito, non sono un motivo di preoccupazione, ma possono risultare antiestetiche. Tali macchie, tuttavia, difficilmente compaiono prima dei 40 anni e sono la conseguenza diretta di un’esposizione cronica ai raggi ultravioletti.

Sebbene siano una condizione comune a molte persone e sebbene non costituiscano un problema di salute, individuare il giusto rimedio naturale che le elimini del tutto è desiderio della maggior parte delle persone che ne sono affette. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo nel mondo corretto, preservando il benessere psicofisico del proprio organismo.

Macchie solari: cause

Le macchie solari, che sono la conseguenza diretta di un’esposizione cronica ai raggi ultravioletti o dell’utilizzo costante dei lettini abbronzanti, sono delle lesioni che si formano sulla pelle a causa di una carenza nella produzione di melanina, quel pigmento che colora la pelle, gli occhi e i capelli.

L’intensità di colorazione che la pelle ha o anche l’abbronzatura, hanno lo scopo di proteggere l’epidermide, ovvero, lo strato superficiale della pelle, dai danni che i raggi del sole possono provocare. Allo stesso tempo, l’abbronzatura cronica, che segue all’esposizione continua ai raggi ultravioletti, causa un accumulo di melanina sull’epidermide. Quest’accumulo prende il nome di “macchia solare”.

Macchie solari: miglior rimedio

Sebbene alcune persone tendano a rassegnarsi ai loro problemi, la maggior parte reagisce ed è alla perenne ricerca di rimedi efficaci e risolutivi, grazie ai quali riprendere in mano la vita di un tempo. Probabilmente, è a queste persone che i ricercatori hanno pensato quando hanno progettato e realizzato Clear Skin, la prima soluzione naturale, lenitiva, schiarente, anti-age, antinfiammatoria, nutriente e idratante, ricca di principi attivi grazie ai quali contrastare ed eliminare definitivamente le imperfezioni della pelle e ogni macchia cutanea.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Clear Skin:

la Camomilla , con proprietà astringenti, riequilibranti, lenitive e antinfiammatorie, efficace per il trattamento delle pelli sensibili o di altra e varia natura;

, con proprietà astringenti, riequilibranti, lenitive e antinfiammatorie, efficace per il trattamento delle pelli sensibili o di altra e varia natura; la Papaya , essenziale per riequilibrare la barriera cutanea, regolarizzare la produzione sebacea e per gli effetti anti-age, illuminanti, purificanti ed energizzanti sulla pelle;

, essenziale per riequilibrare la barriera cutanea, regolarizzare la produzione sebacea e per gli effetti anti-age, illuminanti, purificanti ed energizzanti sulla pelle; la Prugna Dolce , ricca di carotene e vitamina E, efficace per contrastare l’invecchiamento e preservare l’elasticità della pelle;

, ricca di carotene e vitamina E, efficace per contrastare l’invecchiamento e preservare l’elasticità della pelle; l’Aloe, dal potere lenitivo ed idratante, efficace per schiarire la pelle, ridurre l’iperpigmentazione e le discromie della pelle, grazie ai due suoi principi attivi, l’aloina e l’aloesina.

