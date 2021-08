Acqua di melissa: i principali benefici del rimedio naturale

L’acqua di melissa è un rimedio naturale ricco di benefici per la salute di chi la utilizza. Alcuni studi clinici e farmacologici hanno dimostrato le grandi proprietà di questo prodotto straordinario.

L’attività sedativa dell’acqua di melissa

L’acqua di melissa vanta un’attività sedativa nei confronti del Sistema Nervoso Centrale.

La melissa infatti è in grado di ridurre in modo naturale gli stati d’ansia e anche i problemi di insonnia legati a problemi di ansia.

Questo prodotto è utile persono per ridurre le tachicardie e le palpitazioni, inoltre contrasta anche la fame nervosa e le cefalee tensive. Si tratta infatti di un rimedio molto efficace contro la somatizzazione dell’ansia a carico dell’apparato gastroenterico in quanto vanta un’azione antispastica sulla muscolatura liscia addominale.

Per questo risulta efficce per chi soffre di disturbi digestivi oppure di gastrite psicosomatica. Anche le persone che hanno il colon irritabile a causa di problemi legati all’ansia dovrebbero provare questa soluzione naturale.

Acqua di melissa per migliorare la memoria

Uno dei benefici offerti dall’acqua di melissa consiste nella sua capacità di migliorare la memoria e in generale lo stato di concentrazione. Questo prodotto infatti possiede delle funzioni cognitive molto importanti che derivano dall’azione dei metaboliti della melissa nei confronti dei ricettori della corteccia frontale.

Benefici antitumorali dell’acqua di melissa

L’acqua di melissa pare avere delle importanti proprietà antitumorali molto importanti. Secondo un recente studio infatti questo prodotto è in grado di inibire la proliferaione di alcune cellule tumorali maligne. In particolare i prodotti a base di melissa sono efficaci contro tumori estrogeno-dipendenti come il cancro al seno, il cancro alle ovaie e il carcinoma dell’endometrio uterino.

I benefici dell’acqua di melissa sono quindi davvero numerosi e per questo è bene imparare ad utilizzarla anche solo per prevenire la formazione di cellule maligne che possono causare tumori di vario tipo.