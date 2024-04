Olly è un cantante genovese, classe 2001 che si è fatto conoscere prima al Festival di Sanremo 2023 e poi è diventato virale sui social. Ecco la sua dieta.

La dieta di Olly: cosa mangia il cantante

Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, famoso cantante genovese soprattutto perché le sue canzoni sono virali sui social come Tik Tok, da appena adolescente si è iscritto al conservatorio, e nella scrittura ha trovato lo strumento migliore col quale esprimere se stesso. Nel 2020 Olly rilascia su tutti i digital stores il suo primo EP solista dal titolo Io sono.

Ma la svolta arriva nel 2022 quando pubblica il singolo Un’altra volta che esplode presto su Tik Tok superando i 5 milioni di stream su Spotify. Il pubblico l’ha conosciuto principalmente grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Polvere. Amato dalla generazione Z per le sue canzoni romantiche e ballade estive, Olly mostra sui social un fisico invidiabile, muscoloso e ben definito. Cosa si “nasconde” dietro la sua forma fisica? Per un cantante è fondamentale in primis idratarsi correttamente.

Secondo gli esperti, infatti, l’acqua naturale e a temperatura ambiente è da preferire a quella frizzante, soprattutto poco prima di un’esibizione. Sì anche alle tisane a base di erisimo, conosciuto anche come “erba del cantante”, che agisce sulla voce ed è indicato in caso di raucedine e afonia. Meglio ancora se addolcite con il miele, un antibatterico naturale ricco di vitamine e sali minerali.

Nella dieta di Olly non possono mancare frutta e verdura, ma il giovane cantante genovese sta attento a cosa sceglie, sempre per la sua voce. Sì a zucca, carote, patate dolci, meloni, ricchi di betacarotene e un vero toccasana per la salute delle mucose. Invece, evita quanto può di bere sia caffè che tè che possono causare l’irrigidimento di alcuni muscoli della gola. Una dieta sana, semplice, ma con molti accorgimenti sempre in funzione di curare le corde vocali.

La dieta di Olly: cosa mangia e cosa evita?

Olly, cantautore genovese classe 2001, ha raggiunto una certa popolarità diventando virale con le sue canzoni sui social come Tik Tok. Amato per la sua voce, tante ragazze lo reputano anche un sex symbol della loro generazione, per il suo stile originale e seducente.

Come mostra sui social, e anche sul palco dell’Ariston nel 2023, Olly alias Federico Olivieri, si tiene costantemente in forma per riuscire a mantenere un fisico così tonico e muscoloso, e non fa solo palestra. Alla base del suo stile di vita c’è un’alimentazione sana e bilanciata, fatta di tanta verdura e frutta associata a proteine perlopiù prese da fonti di pesce, e invece limita l’assunzione di carne. Per quanto riguarda, invece, cosa assumere per idratarsi, Olly in quanto cantante, sa bene quanto sia importante bere tanta acqua perlopiù naturale e limitare alcol, caffè e anche tè soprattutto prima di un’esibizione.