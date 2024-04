Ghali Amdouni, noto semplicemente come Ghali, è un cantante e rapper italiano nato e cresciuto a Milano da genitori tunisini. Tra i big di Sanremo 2024, Ghali è apparso in forma, ecco la sua dieta.

La dieta di Ghali: cosa mangia il cantante

Ghali è da anni tra i migliori artisti della scena rap/trap e hip hop italiana. Il 30enne di Milano, da genitori tunisini, si è classificato quarto al 74esimo Festival di Sanremo con il brano Casa mia. Ghali ha avuto un’infanzia molto difficile, cresciuto solo con sua madre in un quartiere periferico di Milano, malfamato e con un alto tasso di criminalità. Ma la forza della musica lo ha strappato alla strada, evitando una brutta strada.

A 18 anni Ghali ha fondato il suo primo gruppo, i Troupe d’Elite, in cui era presente anche il rapper Ernia, e il produttore Fawzi. Dal 2014 al 2016 Ghali sperimenta poi la carriera da solista e pubblica diversi singoli sul suo canale YouTube. In pochissimo tempo ottiene una grande popolarità.

Nel 2016 fonda la sua etichetta discografica “Sto Records” e pubblica il singolo “Ninna nanna”, che vende oltre 200.000 copie ottenendo un quadruplo disco di platino. Pubblica altri singoli di successo e nel 2017 l’album dal titolo “Album”, che vende oltre 150.000 copie (triplo disco di platino). Il 2018 è l’anno di “Cara Italia”, il brano più famoso di Ghali, che è riuscito a conquistare un vasto pubblico, non solo in Italia.

Tra i big dell’ultimo Festival di Sanremo 2024 Ghali è apparso in look super ptilosi, ricercati, e in perfetta forma dall’alto del suo metro e 94 cm, il cantante trapper segue questa dieta. Per le sue performance, che sia in tour o meno, la sua alimentazione prevede pochi grassi, tanti liquidi caldi e a temperatura ambiente, niente caffè e bibite zuccherate e gassate, molta frutta e verdura, carboidrati semplici. Durante le prove può anche “sgarrare”, ma a ridosso della performance si potrebbe fare un pasto alle 16 con pasta in bianco, frutta, acqua e poi un leggero spuntino 2 ore prima dello show.

L’acqua per Ghali è preferibile naturale e a temperatura ambiente, soprattutto prima dell’esibizione, le forti escursioni termiche potrebbero infatti creare problemi. Il cantante milanese preferisce evitare anche le bibite gassate, poiché l’anidride carbonica contenuta potrebbe irritare le corde vocali, causare raucedine o, peggio, reflusso gastroesofageo.

Ghali e la sua dieta prima di uno show

Tra le voci più amate della sua generazione Ghali, trapper e cantautore milanese, di origine tunisina ma vissuto sempre a Milano, è ormai un artista affermato del tutto. A 30 anni Ghali, tra i big di Sanremo 2024, può dirsi soddisfatto dei suoi successi, da Cara Italia a Pizza Kebab, con 47 dischi di platino e 18 dischi d’oro, Ghali è considerato uno dei volti più importanti della scena rap italiana.

Prima impegnato con Mariacarla Boscono, supermodella italiana, Ghali è ora fidanzato con Camilla Venturini. La designer, di origini bresciane, collabora con la sorella gemella alla creazione di accessori e borse. La coppia sempre più affiatata che mai, anche a Sanremo. Ma come fa Ghali a mantenere energiche le sue performance grazie alle scelte alimentari? Come per i suoi colleghi, è fondamentale seguire una giusta alimentazione più che dieta, che prevede di evitare cibi grassi e fritti ma anche bevande zuccherate o gassate e anche alcol e caffè.

A tavola poi Ghali preferisce sempre cibi sani e poco elaborati, e a ogni pasto aggiunge sempre frutta e verdura. Nell’alimentazione di Ghali, però, come ogni italiano che si rispetti, non può mancare la pasta e anche la pizza, che non è considerata uno sgarro.