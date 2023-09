Dieta paleo: come funziona il regime ispirato alla preistoria

Alcuni alimenti come frutta, verdura, ma anche noci non fanno bene soltanto per un regime dimagrante, ma contribuiscono anche a migliorare la salute sotto altri aspetti. Questi alimenti e nutrienti vanno sotto il nome di dieta paleo, un regime in voga presso gli antenati, ma molto efficace anche oggi, come si vede da alcune indicazioni fornite nei paragrafi seguenti.

Dieta paleo

Proprio come si intuisce dal nome, la dieta paleo si ispira all’alimentazione degli antenati durante il periodo paleolitico, appunto. Prima dell’agricoltura e dell’allevamento, quando ancora non c’erano zuccheri o cibi raffinati, ci si domanda come si nutrivano gli antenati e gli uomini della preistoria. Questo tipo di regime lo spiega molto bene.

Un regime alimentare alquanto controverso e non adatto a tutti che è noto anche come dieta del cacciatore raccoglitore. Infatti, è un tipo di alimentazione che prende a modello il programma degli antenati della preistoria. Alla base di questo regime vi è la possibilità di consumare cibi che erano disponibili soltanto in quel periodo.

La dieta paleo tende a privilegiare e far consumare alimenti non processati, come per esempio frattaglie, uova, pesce, anche frutta e verdura. Dall’altro lato, sono esclusi tutti quegli alimenti non industrializzati come cereali raffinati, zuccheri compresi i latticini. Si tratta di un consumo di alimenti maggiormente genuini e meno industrializzati.

Dieta paleo: benefici

Seguire un regime dimagrante come la dieta paleo offre numerosi vantaggi e benefici, come affermano anche i nutrizionisti ed esperti del settore. Consumando alimenti che sono poveri di carboidrati raffinati e di zuccheri, si ha un miglioramento nei livelli di zucchero nel sangue in modo da ottenere vantaggi anche per l’insulina.

Un tipo di regime ricco di proteine e grassi sani che comporta così una maggiore sazietà aiutando a controllare l’appetito. Con questo programma alimentare si va incontro a una serie di nutrienti e benefici che sono fondamentali per l’organismo e l’apporto nutritivo dei vari alimenti impiegati in questo regime dietetico.

Il beneficio principale e maggiore della dieta paleo è il fatto che sia un regime saziante per cui non spinge ad abbuffarsi eccessivamente ai pasti dal momento che contiene una serie nutrienti come proteine, fibre e grassi buoni che risultano indispensabili per questo tipo di regime alimentare. Consumando determinati alimenti che non sono processati e hanno poche calorie è possibile andare incontro a una riduzione notevole del peso corporeo.

Migliora anche la digestione e il tratto digestivo, in generale, dal momento che si consumano alimenti come frutta e verdura che, non solo sono ricchi di proteine e fibre, ma contribuiscono a favorire un buon funzionamento dell’apparato. Si va anche incontro a una minore riduzione di problematiche come l’obesità.

