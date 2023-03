La dieta di Papa Francesco: come si tiene in forma il pontefice

Papa Francesco, l’attuale pontefice, ha compiuto 86 anni. Ma come si mantiene in forma? Il pontefice segue una dieta particolare per tenere sveglio anche lo spirito.

E’ una dieta che va sotto il nome di “Papa Francesco”, perché consiglia i cibi che mangia il Pontefice ma alcuni suoi ritmi di vita quotidiana. Scopriamo di cosa si tratta.

La dieta di Papa Francesco

La dieta di Papa Francesco parte dalle sue abitudini di vita quotidiana. Il primo appuntamento è con la sveglia. Per Papa Francesco suona alle 4,45. Un particolare a cui prestare attenzione, per chi vuole adottare la dieta del Papa, è di non mangiare subito appena scesi dal letto.

Niente cibo subito e nemmeno caffè al risveglio. Prima di fare colazione, così come fa il vescovo di Roma, occorre aspettare le otto. La colazione del pontefice è un pasto piuttosto sobrio e frugale: latte scremato come consigliato dal medico personale per non appesantire l’organismo con troppi grassi, pane, marmellata, biscotti. Un po’ di frutta o succo di frutta.

E poi un’abitudine originale, che Francesco ha portato con sé dai tempi di Buenos Aires: consumare un po’ di ricotta fresca a colazione.

Passiamo al pranzo. In genere Papa Francesco consuma pasta in bianco, poco pane e qualche dolce. Quando vuole fare uno strappo alla regola ecco alcune ricette per un Papa che sa cucina senza problemi: risotti alla piemontese, calamari ripieni, milanesas (cotolette).

E poi ancora il mate, il tradizionale infuso argentino, e il “dulce de leche”: la crema di latte e zucchero argentina. “Empanadas” ai peperoni e la “colita de quadri”. Sempre e solo, però, pasti sobri. Non manca la frutta e la verdura. In quanto ai formaggi: yogurt alla frutta, ricotta, stracchino, mozzarella e caciocavallo. Sempre e comunque formaggi senza conservanti.

Infine, la giornata a tavola di Papa Francesco si conclude alle ore 20:00 quando si siede per la cena. Quest’ultimo è un pasto povero e veloce per non appesantire il corpo perché in genere dopo la cena il Papa va a letto quasi subito dopo. Una dieta dunque bilanciata e ricca di nutrienti per restare “giovane”.

La dieta di Papa Francesco: i cibi da evitare

Nella dieta di Papa Francesco le bevande zuccherate vanno eliminate. Se non potete fare a meno di 1 caffè la mattina per svegliarvi, allora compratevi un dolcificante zero calorie che potrà sostituire lo zucchero. Attenzione a non usare troppi dolcificanti, possono far male.

Meno sale nella dieta possibile quando si cucina. Non mangiare farine bianche del pane e della pasta da sostituire con farina integrale; niente carne grassa come i salumi e niente snack preconfezionati.