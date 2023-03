Gué Pequeno, rapper di successo che da vent’anni scala le classifiche, non è più magro come una volta, ma cerca di stare a dieta e mantenersi in forma a 43 anni compiuti. Ecco la dieta seguita da Gué Pequeno.

La dieta di Gué Pequeno: cosa mangia il rapper

Gué Pequeno al secolo Cosimo Fini, milanese con residenza a Lugano, sembra più riflessivo di quando, coi Club Dogo e poi da solo alimentava la sua icona da “bad boy”. Il rapper milanese è stato criticato spesso, però, per non aver più la forma fisica di prima. Per fortuna poco importa al rapper delle “voci” e dei giudizi, lui ha attraversato con grinta la vita e ha scalato le classifiche.

Gué, nella vita fuori dai riflettori Cosimo Fini, milanese, è un riservato, riserva infatti a pochi intimi quella parte della sua vita in cui si dimostra sensibile e affettuoso, oserei dire quasi fragile.

Il rapper è stato vittima di bullismo, preso in giro a causa del suo occhio, poi con le scuole superiori tutto è cambiato. L’occhio di Gué Pequeno, o per meglio dire un occhio sempre mezzo chiuso, con la palpebra abbassata, deriva come ha spiegato il rapper stesso da una condizione medica chiamata blefaroptosi, o ptosi palpebrale. Gué ci è nato, con questa patologia per la quale non riesce ad aprire mai completamente l’occhio.

Avrebbe potuto operarsi per “correggere il difetto”, ma non ha voluto farlo, come ha più volte dichiarato orgogliosamente nelle interviste lui stesso. Anzi, ha fatto diventare l’occhio guercio un suo marchio di fabbrica, tanto da inserirlo nel nome.

Gué Pequeno e la passione per lo sport

Nonostante non sia più magro come in passato, il rapper milanese si dedica sempre alla sua forma fisica oltre che alla dieta.

Addominali scolpiti e bicipiti sviluppati, Gué ogni giorno esegue programmi di allenamento, specifici per la sua fisionomia, eseguendo esercizi per: i tricipiti, per le gambe, per la schiena e per le spalle.

L’altra sua passione oltre la musica, infatti, è proprio la palestra e in generale allenarsi per star bene con corpo e mente.