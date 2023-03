La beauty routine di Maria Grazia Cucinotta: tutti i suoi segreti di bellezza

Maria Grazia Cucinotta, bellezza indiscussa e diva italiana cinema, non dimostra affatto la sua età. Quali sono, quindi, i suoi segreti di bellezza per restare giovane? Scopriamo la beauty routine di Maria Grazia Cucinotta.

I segreti di bellezza di Maria Grazia Cucinotta

Diva del cinema, produttrice e conduttrice Maria Grazia Cucinotta è una donna a 360 gradi: al tempo stesso mamma e moglie super impegnata nella vita privata e in quella lavorativa.

La Cucinotta appartiene a quella categoria di persone che mette la sua popolarità al servizio di chi ha bisogno, per dare voce ai più deboli, per sensibilizzare l’opinione pubblica su argomenti importanti, come la prevenzione del tumore del seno. Da anni è, infatti, la madrina della manifestazione Race of the cure, la maratona rosa dell’Associazione Komen Italia.

Della sua routine di bellezza, l’attrice ha confessato di essere attenta ai prodotti. “Sono davvero molto attenta nella scelta dei prodotti. Da anni studio gli ingredienti più importanti per la cute. Una passione che mi sta portando, con l’ausilio di un ricercatore a realizzare una mia linea di cosmetici, per rigenerare la pelle in maniera naturale”, ha detto.

E, ha aggiunto la Cucinotta: “La pelle va nutrita, idratata: questo ci aiuta a mantenerla giovane, luminosa, più bella. Mitigando così gli inevitabili segni del tempo che passa. Non esistono miracoli, ma con le cure costanti e i prodotti giusti si possono ottenere grandi risultati. La pelle deve essere sempre pulita in profondità, senza essere aggredita e poi nutrita, dall’interno e dall’estero. La beauty routine può essere un modo di volersi bene”.

Prima di tutto, per l’attrice è essenziale struccarsi a fine giornata. “Mai andare truccati a letto. Assolutamente mai, bisogna struccarsi sempre, la pelle ha bisogno di respirare. Ricordo quando mia madre diceva ‘mi raccomando, si otturano i pori!’ E a quel punto avevo l’immagine di soffocamento, di pelle che soffoca con il trucco”, ha detto.

Maria Grazia Cucinotta e la passione per la cucina

Uno dei tanti segreti di bellezza di Maria Grazia Cucinotta è la cura di se stessa, anche della mente. “Tra le mie terapie c’è la respirazione, lo yoga, lo stretching. Aiuta ad allungare la muscolatura, a scaricare le tensioni e lo stress. Ci si sente meglio dentro e fuori. Certo, ci vuole costanza”, ha confessato la Cucinotta.

Per quanto riguarda l’alimentazione, l’attrice siciliana ha confessato di amare la cucina: “Amo cucinare, lo faccio per la mia famiglia e per gli amici. Mi piace improvvisare pranzi e cene nel week-end, riunire le persone del cuore davanti a una tavola imbandita. È una forma di amore, prendersi cura delle persone a cui vogliamo bene”.