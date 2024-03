Perla Vatiero è nota per esser stata tra le protagoniste di Temptation Island 2023 insieme all’ex fidanzato Mirko Brunetti, con cui ora sta ricostruendo una storia d’amore. Ecco la dieta della concorrente del Gf 2023-2024.

La dieta di Perla Vatiero

Perla Vatiero, classe 1998, nata ad Angri in provincia di Salerno è tra le protagoniste di questa edizione del reality show di Canale 5 Grande Fratello condotto da Alfonso Signori. L’avevamo già conosciuta la scorsa estate come concorrente di Temptation Island 2023 insieme all’ex fidanzato Mirko Brunetti, i due proprio al Gf si sono ritrovati e hanno deciso di dare alla loro storia d’amore una seconda possibilità. La coppia è amatissima e super seguita sui social dove hanno un fandom molto attivo e che li ama profondamente.

Perla è laureata in Scienze Motorie e lavora nel campo dell’e-commerce con una sua linea di abbigliamento femminile anche se essendo nel pieno della popolarità per i due programmi tv, sta pensando di lanciarsi proprio nel mondo dei social. Considerata la “queen” di questa edizione del Grande Fratello insieme a Beatrice Luzzi, Perla è considerata anche molto bella per la sua bellezza mediterranea, curve al punto giusto, e soprattutto un viso acqua e sapone. Ma cosa sappiamo della sua dieta?

La Vatiero, concorrente del Gf che sta giungendo al termine, ha praticato karate per moltissimi anni. Tra l’altro, Perla si è anche aggiudicata una medaglia di bronzo in questo sport, ai Campionati Universitari, questo ha contribuito alla sua muscolatura fisica. Proprio nelle ultime puntate Perla è stata presa di mira da alcuni concorrenti per le sue abitudini alimentari in casa visto che lei si dichiara a dieta, e ciò non è stato preso bene né dalla diretta interessata né dal pubblico.

Perla Vatiero è stata sorpresa a mangiare due pezzi di torta nonostante faccia molta attività fisica e voglia mantenere la linea, infatti, nella sua dieta di solito si limita nei dolci e pasti calorici. E così Marco Maddaloni lo ha fatto notare scherzando con lei. Il web ovviamente non l’ha presa bene, tacciando gli inquilini del Gf di body shaming.

Nonostante mangi di più in casa e soprattutto cibi più calorici come dolci e biscotti Perla, ex protagonista di Temptation Island 2023, si allena ogni giorno sia facendo cardio correndo sul tapis roulant per smaltire le calorie assorbite durante la giornata, sia con il macchinario dell’ellittica.

Perla Vatiero e la dieta: come si tiene in forma?

Perla Vatiero, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione 2023-2024 del reality show Grande Fratello su Canale 5, è stata resa popolare anche sui social dove è seguitissima per la sua tormentata storia d’amore con il suo ex Mirko Brunetti, con cui ora ha riallacciato i rapporti. Super in forma, fisico muscoloso e allenato, merito del suo passato nel karate per cui si è aggiudicata anche una medaglia e poi come insegnante per bambini, Perla Vatiero piace al pubblico proprio per la sua semplicità.

A differenza di tante ragazze della sua età, infatti, anche nella veste di influencer Perla si mostra così com’è e non si interessa eccessivamente della forma fisica. Anche nella casa più spiata d’Italia, infatti, la Vatiero ex concorrente di Temptation Island 2023 cerca di non mangiare eccessivamente cibi calorici tuttavia rinchiusi in casa da tanti mesi è difficile seguire la sua dieta. Perla infatti si è laureata in scienze motorie, ama lo sport, avendo praticato molto sia karate che boxe. Attualmente segue il brand di abbigliamento “Perlystas”.

Perla è attiva su Instagram con un profilo seguito da quasi 400mila persone. Qui ama pubblicare post relativi al lavoro ma anche altri della vita quotidiana: tra viaggi, locali e vacanze. Insomma, come mostra anche sui altri social, una vita da ragazza “comune”.