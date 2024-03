Soprattutto la mattina spesso siamo sottotono e ci svegliamo controvoglia, ma non tutto è perduto. Ecco svelati 6 trucchi infallibili su come svegliarsi di buon umore.

Come svegliarsi di buon umore la mattina: 6 trucchi infallibili

La giornata, per la maggior parte delle persone, inizia sempre con un po’ di negatività ma soprattutto controvoglia magari perché la sveglia suona troppo presto o siamo ancora assonnati. Il modo per svegliarsi di buon umore però esiste e come, anzi ci sono diversi trucchetti per essere contenti di primo mattino. E’ molto importante infatti alzarsi già positivi e di energia così da influenzare le tue giornate e aiutarti a viverle al meglio, permettendoti di focalizzarti sugli aspetti più belli. Ma come svegliarsi di buon umore e iniziare la giornata al meglio? Ecco 6 trucchi infallibili.

Ascolta la musica di mattina

Un ottimo rimedio per svegliarsi di buon umore la mattina e pensare positivo per la giornata che ci aspetta è di ascoltare una canzone che amiamo e che sia in grado di trasmetterci emozioni positive appena svegli. Meglio evitare di ascoltare notizie tristi e deprimenti quando ci svegliamo così come non scrollare subito lo smartphone!

Fai sempre colazione

Un altro consiglio per svegliarsi di buon umore è fare una bella colazione. E’ uno dei trucchi più efficaci per svegliarsi di buon umore e partire con il piede giusto. Evita di bere un caffè veloce o sgranocchiare due biscotti al volo mentre ti vesti. D’altronde la colazione è il pasto più importante della giornata e va affrontato con cura e tranquillità. Scegli tu cosa preferisci mangiare, possibilmente di salutare.

Fai attività fisica e meditazione

Un altro modo per svegliarsi la mattina di buon umore e iniziare la giornata carichi è dedicarsi all’attività fisica o alla pratica della meditazione. Come preferisci, jogging se ami stare all’aria aperta oppure esercizi di allungamento o di tonificazione o lo yoga, anche a casa se preferisci, per dare armonia al nostro fisico e riconciliarci con l’universo, facendoci partire con la giusta carica emotiva.

Infatti la meditazione è un’ottima pratica per iniziare la mattina di buon umore perché permette di focalizzarci sugli aspetti positivi della nostra vita e di cogliere il lato positivo, il migliore.

Dormire bene

Dormire in modo corretto e a sufficienza è essenziale per il corpo ma anche per l’umore. Un sonno irregolare e scarso infatti non fa recuperare energie fisiche e mentali e dunque la giornata inizia già “male”, con poca forza anche del corpo. Per alcune persone il cattivo umore mattutino ha origine anche dalla scelta dell’ora in cui svegliarsi.

Se troppo presto o troppo tardi in relazione alle nostre esigenze di sonno, interrompiamo la secrezione di cortisolo, l’ormone dello stress, nel nostro corpo. Quando questo ormone raggiunge il picco al mattino, il suo ruolo è svegliarci. Tuttavia, adottando orari di veglia irregolari, blocchiamo il meccanismo e ne ritardiamo la secrezione.

Ambiente al buio

Secondo gli esperti la camera da letto dovrebbe essere scura, per non interrompere il rilascio di melatonina, l’ormone del sonno. Anche la temperatura della stanza dovrebbe sotto i 19°C. Fondamentale anche dormire in un luogo tranquillo dove non ci son rumori che disturbano il sonno.

Frasi incoraggianti

Un buon modo per svegliarsi di buon umore è regalarsi ogni mattina delle pillole di incoraggiamento che ci diano la giusta carica e ci aiutino a tiare fuori il meglio di noi stesse, facendoci partire con un atteggiamento vincente e positivo. Le trovi ormai ovunque sia tramite video o anche sui social con frasi motivazionali.