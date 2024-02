Robert Lewandowski attaccante polacco del Barcellona e della nazionale della Polonia è diventato uno dei più temibili d’Europa. Ecco come si tiene in forma con la dieta.

La dieta di Robert Lewandowski

Robert Lewandowski attaccante polacco del Barcellona e della nazionale polacca, ha iniziato la sua carriera professionistica nello Znicz Pruszkow, prima di trasferirsi al Lech Poznan, dove è diventato uno dei migliori marcatori del campionato polacco.

Le sue grandi performance gli hanno permesso di trasferirsi al Borussia Dortmund nel 2010, dove ha continuato a brillare ed è diventato uno dei più temibili attaccanti d’Europa. Poi si è trasferito al Bayern Monaco, dove ha continuato ad imporsi ed è diventato uno dei migliori marcatori della storia del club. Lewandowski è considerato su larga scala come uno dei migliori attaccanti al mondo e dal 2022 gioca al Barcellona.

Fuori dal campo, è noto per la sua dedizione all’allenamento e per la sua attenzione alla crescita delle sue prestazioni. È impegnato in attività di beneficenza, ricoprendo anche il ruolo di Goodwill Ambassador dell’Unicef. Il polacco è cresciuto in una famiglia di sportivi. Il padre è stato un campionato nazionale di Judo e anche un calciatore del club polacco del Hutnik Warszawa. Sua madre è stata una giocatrice di pallavolo e ha giocato con l’AZS Warszawa.

Anche sua moglie Anna Lewandowska è una sportiva, ha vinto per tre volte i mondiali di Karate. La coppia si è sposata nel 2013. Robert Lewandowski viene chiamato “The Body” riferito alle sue importanti doti fisiche. Il fisico è una delle caratteristiche importanti nello stile calcistico ed è anche per questo che è considerato uno dei migliori calciatori al mondo.

Ma quale dieta segue The Body? Il calciatore polacco segue una dieta speciale che gli dà sua moglie, nutrizionista molto conosciuta in Polonia. “Robert mi ha anche detto che il grande cambiamento nella sua carriera è stato quando ha cambiato radicalmente ciò che mangiava”, dice un suo collega.

Il giorno della partita Robert mangia molte proteine. E a colazione c’è sempre del tonno. Evita anche tutto ciò che contiene glutine e lattosio. Il giorno prima della partita, dopo cena, conclude comunque la giornata con una ciotola di budino di riso per riempire il corpo con carboidrati e glucosio per giocare il giorno dopo. Poi, nel recupero, tante verdure e avocado.

Il 35enne del Barcellona, dal 2022, segue dunque una dieta ricca di proteine ​​con carboidrati complessi e grassi essenziali per costruire la massa muscolare, riparare le fibre muscolari danneggiate da allenamenti intensi e saziare.

Sua moglie e nutrizionista sportiva Anna Lewandowski è medaglia di bronzo della Coppa del mondo di karate e una popolare influencer che gli impedisce di consumare lattosio e farina di frumento, ingredienti che possono causare allergie/intolleranze. Robert evita rigorosamente lo zucchero bianco e i cibi fritti.

Un’altra strana abitudine di Robert Lewandowski è quella di iniziare i suoi pasti prima con il dessert e finire con gli antipasti. Ciò significa che mentre gli altri a tavola si godono i dolci, il calciatore mangia una zuppa.

Robert Lewandowski e la dieta: cosa mangia il calciatore?

La dieta del calciatore prevede tante proteine e carboidrati e nel suo programma alimentare ci sono: Pancake, spaghetti di verdure, brownies, miglio, Pesce e carne di alta qualità; Succo di barbabietola con pepe di cayenna o cannella; Insalate e zuppe; Datteri, barrette energetiche; Frullati, succhi freschi; Latte di mandorle. Pasto alternativo: Cioccolato fondente.

La dieta del calciatore prevede tante proteine e carboidrati e nel suo programma alimentare ci sono: Pancake, spaghetti di verdure, brownies, miglio, Pesce e carne di alta qualità; Succo di barbabietola con pepe di cayenna o cannella; Insalate e zuppe; Datteri, barrette energetiche; Frullati, succhi freschi; Latte di mandorle. Pasto alternativo: Cioccolato fondente.

Da un fisico magro all’inizio della sua carriera, Lewandowski ha lentamente sviluppato un fisico forte e muscoloso. Secondo uno dei suoi primi allenatori aveva gambe sottili e sembravano fragili. Dopo anni di duro lavoro, ora è tra i calciatori più muscolosi.

Lewandowski si mantiene in forma svolgendo una serie di attività fisiche come allenamento per la forza, kickboxing, cardio, ciclismo e corsa. Esegue anche una serie di esercizi di calcio concentrandosi sulla sua agilità e resistenza.