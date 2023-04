Quali dolci si possono mangiare per non ingrassare?

Ricordate la piramide alimentare? È la raffigurazione grafica della corretta alimentazione con la frequenza quotidiana degli alimenti. Alla base troviamo l’attività fisica che, pur non essendo un alimento, rappresenta un obbligo giornaliero, poi frutta e verdura e, in cima esiste un piccolo spazio riservato ai dolci. Vediamo quali dolci si possono mangiare senza ingrassare.

La dieta e i dolci: quali mangiare senza ingrassare

In una sana ed equilibrata alimentazione non bisogna abolire completamente determinati alimenti, in questo caso i dolci, ma è raccomandabile un consumo moderato ed occasionale in determinati momenti della giornata.

E’ sicuramente vero che i dolci sono alimenti ad alto valore energetico, pertanto chi deve tenere sotto controllo il proprio peso dovrebbe privarsene, ma alcuni tipi di dolci hanno effetti positivi per l’organismo e possono essere gratificanti anche in caso di diete ipocaloriche. Ecco quali scegliere:

I dolci preparati con il latte e le uova sono buone fonti di proteine animali ad alto valore biologico;

quelli preparati con la frutta sono ricchi in vitamine, sali minerali, antiossidanti e fibre;

i dolci che contengono cacao (cioccolato soprattutto fondente) sembra abbiano proprietà energizzanti e possano migliorare il tono dell’umore.

Esistono numerose soluzioni per preparare dessert gustosi ma moderatamente ipocalorici, uno dei segreti è evitare il più possibile le materie grasse.

Ad esempio un vasetto di yogurt da 125 g che apporta circa 75 kcal, ha una consistenza cremosa e ad esso aggiungere frutta matura, qualche mandorla o gheriglio di noce, qualche scaglia sottile di cioccolato e un cucchiaino di zucchero o miele; volendo ridurre le kcal possiamo partire da uno yogurt magro.

Frullati di frutta con zucchero e/o latte, oppure i frappè di latte alla frutta o al cioccolato.

Il sorbetto (ghiacciolo) alla frutta può essere dolce e saporito ed è fatto soprattutto di acqua.

Il consumo di 10 o 20 grammi al giorno di cioccolato fondente non solo è consentito, ma addirittura consigliato.

Altri dolci concessi sono i cosiddetti “light”, cioè leggeri: sono quei dolci in cui le farine raffinate sono state sostituite dalle farine integrali.

Infine, una bella crostata di frutta.

Per minimizzare gli effetti ingrassanti sarebbe meglio mangiare dolci a colazione. Cominciare la giornata con un dolce aiuterebbe addirittura a velocizzare il metabolismo, fornendo anche la giusta energia per attivare rapidamente le funzioni cerebrali.