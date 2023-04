Dieta senza carboidrati: il menù settimanale 

La dieta senza carboidrati ossia, pane e pasta, promette di dimagrire in poco tempo ma deve essere seguita per un periodo limitato per non incorrere in effetti indesiderati. La dieta senza carboidrati ha come obiettivo attivare un cambiamento nel metabolismo. Ecco il suo menù settimanale.

Dieta senza carboidrati: cosa mangiare

Oltre a eliminare pane e pasta nella dieta senza carboidrati non si devono mangiare nemmeno patate, pizze, focacce, cereali e dolciumi. Si segue la dieta senza carboidrati con lo scopo di dimagrire velocemente, ma per scongiurare conseguenze negative sulla propria salute è necessario adottare i seguenti accorgimenti.

Chiedere SEMPRE il parere di un medico o di un nutrizionista;

Non seguirla per lunghi periodi, poiché il corpo ha bisogno di carboidrati, i quali sono una vera e propria fonte di energia;

Introdurre sempre una minima quantità di carboidrati;

Concedersi un pasto libero alla settimana per non far diventare il regime alimentare troppo restrittivo;

Mantenersi attivi, ma evitare di seguirla in periodi particolarmente intensi e impegnativi;

Bere almeno due litri d’acqua al giorno;

Consumare il più possibile verdure crude, assai ricche di fibre amiche dell’intestino;

Variare il menù giornaliero;

Evitare il consumo di bevande alcoliche e di dolci durante la dieta;

Reintrodurre i carboidrati gradualmente.

All’interno di un menù settimanale povero di carboidrati ci sono verdure a volontà, frutta, uova, latticini, carne magra (specialmente se bianca come pollo, tacchino e coniglio), pesce magro (merluzzo, nasello, platessa, sogliola) e legumi (sono una valida alternativa anche per chi non mangia carne o pesce).

Se si ha proprio voglia di mangiare carboidrati, è possibile assumere qualche fetta di pane integrale; oppure usare pasta o cibi senza carboidrati.

Per quanto riguarda i grassi, è possibile mangiare massimo due cucchiaini di olio extravergine di oliva al giorno e della frutta secca non salata/zuccherata ma occhio alle quantità perché molto calorica.

Evitare assolutamente burro, lardo, strutto, insaccati, ma anche formaggi stagionati e ricchi di grassi. Usare modeste quantità di sale, in quanto l’eccesso causa ritenzione idrica e facilita la formazione della cellulite.

Nella dieta senza carboidrati e zuccheri, ovviamente, se si desidera bere the o caffè dolcificati non bisogna utilizzare lo zucchero ma al massimo appositi dolcificanti in polvere o liquidi. Una valida alternativa, se gradita, può essere la liquirizia naturale.

Dieta senza carboidrati: il menù settimanale

Ecco il menù settimanale esempio della dieta senza carboidrati, per perdere peso e riattivare il metabolismo.

Lunedì

Colazione: latte vaccino scremato o latte di mandorla senza zucchero + un frutto a piacere

Pranzo: carne magra alla piastra con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva + radicchio in insalata

Spuntino pomeridiano: uno yogurt magro

Cena: pesce magro al vapore + verdura a piacere bollita condita con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva.

Martedì

Colazione: latte scremato con un cucchiaino di cacao amaro in polvere (dolcificante a piacere) + un frutto a piacere o 30 grammi di frutta secca

Pranzo: fagioli cannellini o borlotti all’aceto/pomodoro + zucchine alla griglia o bollite condite con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva

Spuntino: uno yogurt magro con 10 grammi di pinoli

Cena: pesce magro al cartoccio e pomodorini.

Mercoledì

Colazione: latte vaccino magro o di soia + un frutto fresco o 30 grammi di frutta secca

Pranzo: 300 grammi di vitello alla griglia + insalata mista condita con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva

Spuntino: uno yogurt magro con 10 grammi di frutta secca a piacere

Cena: ricotta vaccina magra + melanzane grigliate

Giovedì

Colazione: latte vaccino magro o di soia + un frutto fresco o 30 grammi di frutta secca

Pranzo: 150 grammi di bresaola o prosciutto crudo sgrassato + verdura bollita condita con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva

Spuntino: 10 grammi di noci o altra frutta secca a piacere

Cena: pesce magro alla piastra + asparagi

Venerdì

Colazione: uno yogurt magro

Pranzo: frittata di albumi d’uovo + insalata condita con un cucchiaino di olio evo

Spuntino: 10 grammi di mandorle

Cena: 100 grammi di lenticchie lesse + pomodorini conditi con un 1 cucchiaino di olio evo

Sabato

Colazione: latte vaccino scremato o di soia, un frutto fresco o 30 grammi di frutta secca

Pranzo: pollo alla piastra + pomodori in insalata

Spuntino: 10 grammi di arachidi

Cena: 300 grammi di merluzzo lesso, insalata e pomodori conditi con un cucchiaino di olio evo

Domenica:

Colazione: uno yogurt magro

Pranzo: libero

Spuntino: 10 grammi di frutta secca a piacere

Cena: tacchino alla piastra + insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo.